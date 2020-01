Clément et Julie font découvrir l'Asie au monde

Enquêter sur la pollution en Chine, le trafic de réfugiés nord-coréens ou encore l’Etat de surveillance mis en place dans la province du Xinjiang. Voilà quelques exemples de travaux récents réalisés par Julie Zaugg et Clément Bürge. Jeunes parents d’une petite fille de deux ans, ces deux journalistes d’origine suisse romande sillonnent aujourd’hui l’Asie pour réaliser leurs reportages.

Julie Zaugg grandit dans le canton de Vaud et étudie les sciences politiques à l’Université de Lausanne. Son attrait pour le journalisme naît très tôt: À 14 ans, la Vaudoise fonde une chaîne de télévision locale dans la région de Nyon. Clément Bürge étudie pour sa part les relations internationales à l’Université de Genève. Il fait ses premiers pas dans le journalisme en 2010, lors du concours Blogtrotters du magazine «L’Hebdo» - qui envoyait des jeunes reporters enquêter à l’étranger pendant un été. Cette première expérience journalistique est aussi le moment où il rencontre Julie.

Leur vie en tant que couple de journalistes correspondants débute lorsque Clément décide d’entamer un master en journalisme à New York. Julie Zaugg est alors correspondante à Londres, et souhaite voir de nouveaux horizons. Mais après trois années passées à New-York, les deux Suisses décident de s’installer dans une région aux défis plus nombreux. «Nous avions l’impression qu’aux États-Unis, même si nous traitions de sujets intéressants, des dizaines de journalistes pouvaient faire les mêmes articles. Nous avons donc choisi de quitter le monde occidental, sachant que cela nous permettrait de jouer un rôle de défricheurs de sujets et d’avoir un impact plus important», relève Julie

Après une hésitation entre le Moyen-Orient et l’Asie, c’est finalement sur Hong-Kong qu’ils mettent le cap en août 2015. «L’Asie comprend près de la moitié de la population mondiale et se développe à un rythme fulgurant, nous nous sommes dits que c’est là que notre travail allait faire le plus de sens», remarque Clément, 31 ans. Ce dernier trouve rapidement un travail comme video-journaliste au «Wall Street Journal». Pour Julie Zaugg, les collaborations avec des médias se multiplient, comme avec le média français «Les Echos», ou la chaîne d’informations «CNN».