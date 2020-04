Clarins procède à une trentaine de licenciements

Le spécialiste de produits cosmétiques Clarins opère une restructuration. Une quarantaine de postes sont concernés, a appris la «Tribune de Genève». Dans le détail, on dénombre 29 licenciements et 14 contrats modifiés. Au terme d'une période de consultation, les salariés du groupe – qui en compte 300 en Suisse au total – sont mis au courant depuis ce mercredi matin.

«Cette restructuration n'est pas liée au Coronavirus», tient à préciser Ilaria Gigou, la directrice des ressources humaines. L'entreprise française, dont le siège suisse se trouve à Plan-les-Ouates, explique qu'elle est contrainte de se restructurer car elle a cédé au groupe L'Oréal la distribution de deux marques de parfum (Azzaro et Thierry Mugler). Les négociations avaient été entamées l'an dernier et la cession devient effective ce 1er avril. «Il n'y pas de bonne manière de procéder à des licenciements. On regrette fortement le timing. Mais nous ne pouvions pas prévoir à l'époque que cela interviendrait en pleine crise économique», affirme Ilaria Gigou.

Plan d'accompagnement

L'annonce de licenciements collectifs à venir avait été faite aux collaborateurs le 28 février, comme 20 minutes s'en était fait l'écho. Les autorités cantonales averties, une période de consultation de trois semaines s'est ensuite ouverte. Selon Ilaria Guigou, cela a permis de revoir – légèrement – à la baisse le nombre de postes touchés et de mettre sur pied un plan social.

Ce plan d'accompagnement comporte notamment des indemnités fondées sur l'âge et l'ancienneté, un bonus au pro-rata des mois travaillés en 2020, ainsi qu'une aide à la réinsertion ou un budget formation. «La loi n'oblige pas à faire un plan social. Nous avons reçu beaucoup de propositions et en avons accepté une grande partie», déclare Ilaria Guigou, qui salue «la maturité des employés avec qui il a été possible d'avoir un dialogue».