Cinq jeunes artistes exposent à Primart

La 11e édition de Primart se tiendra du vendredi 20 au dimanche 22 septembre 2019, au 99 Espace de quartier des Charmilles. Des œuvres de cinq jeunes artistes locaux de 15 à 25 ans seront exposées pour la première fois. Le vernissage de l’exposition est agendé le 20 septembre à 18h en présence de la conseillère administrative Esther Alder.

«Voilà plus de dix ans que le Service de la jeunesse organise l’événement Primart afin d’offrir aux jeunes artistes un espace d’exposition propice à la mise en valeur de leurs œuvres. Concrètement, les travailleuses et travailleurs sociaux hors murs identifient les artistes intéressés par le projet et assurent la coordination entre les jeunes et le lieu d’exposition», rappelle la Ville dans un communiqué.

Un local pour les jeunes

Au 99 Espace de quartier, un local est à disposition des jeunes depuis quelques mois, en partenariat avec le Service social et l’association Europe-Charmilles. Les techniques d’expression utilisées sont aussi variées que la peinture, la photographie, le graffiti, le stylisme ou la danse. Grâce à Primart, les œuvres des jeunes talents sortent de leur atelier pour rencontrer le regard des spectateurs et spectatrices. Autant de rencontres favorables à la création de contacts intergénérationnels entre de jeunes artistes et le grand public.

Ouverture sur le quartier

En marge de Primart, deux initiatives créatives ont été réalisées aux alentours du site de l’exposition afin d’ouvrir l’événement sur le quartier Europe - Charmilles. La cabane de la patinoire saisonnière des Charmilles a été graffée et repeinte. Et un graffiti égaie désormais la sortie du parking du centre commercial Planète-Charmilles. L’événement, piloté par le Service de la jeunesse, a été réalisé en collaboration avec le Centre de formation pré-professionnelle, BaB-VIA, et les Copropriétaires du Complexe des Charmilles.

L’exposition Primart est visible gratuitement, les 21 et 22 septembre, de 14h à 20h, au 99 - Espace de quartier.