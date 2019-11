Cinq agents de renvoi jugés pour abus d’autorité sur un clandestin

Cinq collègues, tous trentenaires, tous barbus. Ces agents de sécurité publique (ASP) préposés à l’expulsion des clandestins comparaissent devant le Tribunal de police pour abus d’autorité. La justice leur reproche des méthodes disproportionnées et douteuses dans l’interpellation d’un Tunisien à la sortie de l’Office cantonal de la population. Entre eux, on devine une solidarité corporatiste. Mais dans les regards et les non-dits, quatre d’entre eux semblent se distancier de leur collègue assis à l’extrémité gauche du banc. C’est cet agent qui a organisé l’arrestation.

Ce même fonctionnaire avait également tendance à filmer les interpellations auxquelles il participait. Aussi, quand l’Inspection générale des services a ouvert une enquête et saisi son ordinateur, les images qu’il avait tournées ont trahi ses méthodes.

Un traquenard pour l’arrêter

Septembre 2016. Un clandestin reçoit un appel d’un fonctionnaire de l’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) l’invitant à venir faire tamponner une attestation de départ quelques jours en avance. Ce dernier s’exécute. Mais au guichet, on lui explique qu’il doit s’agir d’une erreur. Il quitte alors les locaux de la route de Chancy et monte dans un véhicule où l’attendent deux amis. Quelques centaines de mètres plus loin, une voiture, sirènes hurlantes et feux bleus enclenchés, se met en travers de la route et bloque les trois hommes. Une autre les percute à l’arrière. Les hommes sont plaqués au sol et menottés. Le Tunisien est arrêté.

Ce sans-papiers, autrefois recherché pour une agression au couteau et aujourd’hui confus quand il s’agit de décrire les faits au tribunal, est-il tombé dans un traquenard? Le dossier instruit par le procureur général Olivier Jornot montre qu’aucun fonctionnaire de l’OCPM n’a téléphoné au clandestin, mais que le coup de fil a été passé depuis les locaux des ASP. L’agent a-t-il dupé sa cible pour l’attirer à l’OCPM? «Il est possible que je l’aie appelé, mais ce n’était pas pour me faire passer pour un employé de l’OCPM», dit-il. Licencié des forces de l’ordre (d’autres accusations pèsent sur lui, mais sont prescrites pour la justice), il espère être acquitté et réintégrer les troupes.

Le Ministère public a reconnu coupables d’abus d’autorité les cinq ASP et les a condamnés à des peines pécuniaires avec sursis. Tous contestent la sanction et nient avoir braqué leur arme sur les trois hommes dans la voiture. «On a fait notre boulot comme on devait le faire», protestent les jeunes agents.

Dans cette affaire, il s’agira de déterminer les rôles des uns et des autres. Car certains ont uniquement été appelés en renfort au moment de l’arrestation. En creux, ils pourraient n’avoir rien su de la méthode employée pour attirer le clandestin. Dans tous les cas, Olivier Jornot leur reproche d’avoir employé des méthodes disproportionnées pour exécuter un mandat de renvoi.

Restent les vidéos tournées par le principal prévenu lors d’autres interventions. Sur certaines de ces images qui l’incriminent, l’agent apparaît avec un collègue. Le duo insulte, menace et saisit le pécule de mendiants.

ASP laissés sans directive

Au-delà des questions juridiques, du degré de participation des uns et des autres, cette affaire pose la question du périmètre d’action de ces ASP, des agents formés comme des policiers, mais qui n’en sont pas. À la barre, aucun n’a manqué de pointer le vide juridique qui entoure la fonction: «Nous n’avons aucune directive. La loi sur la police nous renvoie à un règlement qui est en cours d’élaboration. Toutes nos questions sur ce que l’on est autorisé à faire ou non restent sans réponse.»

Enfin, l’interrogatoire de l’un des agents confirme ce que de nombreuses associations d’aide aux sans-papiers dénoncent depuis des années. «Nous sommes bien appelés par l’OCPM lorsqu’une personne recherchée se présente au guichet, lâche un préposé au renvoi. Il nous est demandé d’interpeller les personnes en dehors du périmètre pour éviter les scandales dans les locaux. L’OCPM peine à l’admettre vis-à-vis du public, mais les choses se passent comme ça aujourd’hui encore.»

Le procès se poursuit vendredi.