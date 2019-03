Elle avoue avoir «hésité». Après deux jours de réflexion, Christina Kitsos a finalement choisi la cour de l’école primaire des Cropettes comme lieu pour notre rencontre. «J’ai grandi à La Chaux-de-Fonds et n’ai pas fait ma scolarité à Genève, précise-t-elle d’emblée. Mais je voulais un endroit situé dans le quartier des Grottes, où j’ai emménagé quand je suis arrivée ici. Ce quartier populaire, qui a une belle mixité et où flotte parfois un air libertaire, m’a tout de suite fait aimer cette ville.»

Dix ans seulement après son arrivée, Christina Kitsos se trouve – déjà – aux portes du Palais Eynard. Le Parti socialiste a lancé la conseillère municipale de 38 ans aux côtés du magistrat Sami Kanaan dans la course à l’Exécutif de la Ville de Genève. Une surprise? Son élection au Municipal en 2015 et son très bon score avaient déjà décontenancé les observateurs.

Héritages multiples

Alors que le photographe a fini d’effectuer les derniers réglages, Christina Kitsos prend la pose avec en arrière-plan la majestueuse bâtisse construite en 1901. «C’est à l’école que commence le combat pour réduire les inégalités», fait-elle valoir. Pour celle qui travaille au Département de l’instruction publique (DIP), cela passe notamment par le développement des structures d’encadrement: le parascolaire, dont «la demande augmente chaque année», et la petite enfance, car «17% de besoins en crèches ne sont toujours pas couverts». La période avant le début de la scolarité joue un rôle primordial. «Des études ont montré que les enfants les plus sujets au décrochage étaient ceux qui étaient les moins socialisés, qui n’avaient pas acquis certaines compétences de base ou eu un éveil aux langues», souligne Christina Kitsos.

Enfant, elle a eu la chance de pouvoir parler deux langues quand elle rentrait à la maison. D’origine grecque, ses deux parents, des laborantins, se sont réfugiés en Suisse pendant la dictature des colonels au début des années 70. Cet héritage, Christina Kitsos le revendique. «En 1944, une partie de ma famille a payé de sa vie la résistance au nazisme. Les valeurs de courage et de l’engagement ont été au cœur de mon éducation et de celle de mon frère», a-t-elle insisté dans le discours qu’elle a prononcé lors de l’assemblée générale du PS Ville de Genève il y a deux semaines.

Il est vrai que Christina Kitsos sait faire preuve de courage. «Il en faut pour se lancer dans une campagne alors qu’on est enceinte», note l’ancien conseiller d’État socialiste Charles Beer, qui l’avait engagée au DIP en 2009. «Quand l’affaire des notes de frais des magistrats a éclaté, elle fut l’une des rares, dans les rangs socialistes, à mettre en cause le fonctionnement et les règles de l’Exécutif», ajoute Charles Beer. Des «prises de position populistes», persiflent certains de ses adversaires, l’un d’eux allant jusqu’à voir en elle «la Trump genevoise».

«Quel est le moteur?»

Tout comme le 45e président des États-Unis, Christina Kitsos semble en tout cas avoir compris comment gagner en politique. En atteste sa campagne interne pour l’investiture socialiste en Ville. «Mettre de l’énergie, consacrer du temps, de l’argent, boire des cafés, être présent aux réunions et sur les marchés, c’est aussi ça la politique», relève Charles Beer.

Si elle assure ne pas avoir de «plan de carrière», Christina Kitsos est tombée très tôt dans la marmite politique. Elle intègre le Parlement des jeunes du Canton de Neuchâtel à 13 ans, le Grand Conseil à peine dix ans plus tard. Un siège dont elle démissionnera pour venir s’installer à Genève. «À la fin de mes études en Lettres, j’aspirais à vivre à Genève. Cette ville cosmopolite m’a toujours attirée», explique-t-elle.

Pour le Conseil administratif, Christina Kitsos dit avoir longuement réfléchi avant de se lancer. «Je me suis demandé quel était le moteur de ma candidature car il est essentiel de savoir ce qui fonde intimement une telle décision. Si c’est pour obtenir de la reconnaissance, alors mieux vaut s’abstenir! Ce qui m’anime, c’est le pouvoir de donner des impulsions, d’amener une vision et d’améliorer concrètement la vie des gens.» Elle a un an devant elle pour convaincre les électeurs.

