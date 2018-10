Christian Cudré-Mauroux, le grand retour

Non seulement l’ancien numéro 2 de la police, Christian Cudré-Mauroux, a été blanchi par la justice et réintégré au sein de la police l’année dernière, mais il pourrait bien de retrouver son poste de chef des opérations d’où il avait été banni en 2016 par sa hiérarchie et le Conseil d’État. Tous deux le considéraient responsable des débordements de la manifestation sauvage du 19 décembre 2015 au cours de laquelle le Grand Théâtre avait été endommagé.

Montré du doigt, sanctionné et dégradé il y a deux ans, Christian Cudré-Mauroux pourrait donc bien revenir par la grande porte. Une décision de la Chambre administrative du 9 octobre devrait y contribuer. La juge indique que le fait de lui avoir donné, après sa réhabilitation, un très bon poste au sein de la police ne suffit pas. Ne pas le réintégrer à sa fonction précédente n’est rien d’autre qu’une «sanction déguisée».

Son poste actuel de chef d’état-major appartient à la classe 28 alors que celui de chef des opérations appartient à la classe 30. Cette dernière fonction «doit être considérée plus prestigieuse», dit l’arrêt. Il explique que «dans la hiérarchie de la police et pour le public, le chef des opérations est considéré comme le No 2, après la commandante». Même si Christian Cudré-Mauroux a conservé son grade et son traitement, son poste actuel est une forme de «dégradation» à «caractère punitif». Sans donner de pistes, ni de leçons, la justice fait ce constat. À l’État d’en tirer les conséquences.

«Mon client a pris connaissance de cette décision de justice avec une grande satisfaction, indique Me Éric Maugué, l’avocat du haut cadre. Son souhait est de pouvoir enfin réintégrer sa fonction de chef des opérations». (TDG)