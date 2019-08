Chinois en quête d’air pur genevois

Àen croire les touristes chinois, l’air genevois serait d’une «très grande qualité». Une question de perspective sans doute. Avec un nouveau pic d’ozone à 180 microgrammes par mètre cube enregistré à la fin de juillet, le bout du lac n’apparaît pas forcément, cette année encore, comme une référence. Mais le voyageur chinois semble s’en satisfaire. Le long de la rade, au cœur du Jardin anglais, il respire à pleins poumons. «Nous sommes ici parce que l’air est propre et le climat idéal, confirme Lei Tang, jeune femme de 27 ans. Ça donne envie de prendre son temps, de se balader tranquillement.»

Au programme de sa journée: se rendre au Jet d’eau avec son mari, avant de prendre la route de la Vieille-Ville. À moins que le hasard ne les porte ailleurs. Dans ce cas, la cathédrale attendra le lendemain. Rien de grave, ils ont quatre jours pour découvrir Genève après tout.

Une approche tout en légèreté du voyage, bien loin de l’image des tours express en groupe à laquelle peut être associé le touriste chinois. Mais une manière de procéder finalement plus en phase avec le profil actuel du vacancier en provenance de la Grande Chine – Chine continentale, Hong Kong, Macao et Taïwan. À savoir: un individu jeune, éduqué – parfois à l’étranger –, issu des classes moyennes supérieures et se déplaçant entre amis ou en famille. Un représentant de la génération «millennial», à laquelle tous les fournisseurs de services déroulent volontiers le tapis rouge.

Et avec 115 000 nuitées enregistrées en 2018 auprès des Chinois – pour une augmentation de 300% sur les dix dernières années – les acteurs genevois du tourisme peuvent se réjouir. Et ce, même si les chiffres restent bien loin de ceux affichés par la Suisse centrale ou l’Oberland bernois (voir encadré). Au rang des attractions privilégiées au bout du lac, on retrouve le Musée Patek Philippe ou encore les Nations Unies.

L’ONU juste pour la photo

Sur les bords du Léman, Steven, guide d’un groupe d’une vingtaine de clients, accepte de nous parler. Ce matin, ils étaient bel et bien sur la place des Nations. Sachant que la Chine dispose d’un des cinq sièges permanents au Conseil de sécurité de l’ONU, la question de son rôle dans le théâtre du monde est rapidement abordée. «L’ONU est une marque internationale, mais il ne faut pas y voir autre chose, tempère Steven. Le citoyen chinois s’ouvre au monde mais ne se mêle pas encore de ses enjeux politiques. Sur la place des Nations, il se contente de photographier le drapeau de son pays.» On repose la question plus loin: autres touristes, même son de cloche.

Alors le sujet se déplace sur le terrain de l’horlogerie. Si les grands groupes du secteur refusent de divulguer l’impact des Chinois sur leurs résultats en Suisse, nul doute qu’ils sont des acteurs clés du marché. Karine Szegedi, experte du secteur suisse du luxe chez Deloitte, rappelle que les touristes en provenance de la Grande Chine ont généré 660 millions de francs dans le pays en 2018. Et qu’ils préfèrent souvent investir «dans quelque chose de matériel comme une montre» plutôt que dans un «hôtel cinq étoiles».

Lucerne ou encore Interlaken sont les grands bénéficiaires de ces séances de shopping, mais les boutiques genevoises ne sont pas en reste. Devant l’Horloge fleurie, Zhong Tsung, un touriste d’une quarantaine d’années, nous explique qu’après ce «passage obligé», il prendra la direction de la rue du Rhône. Un de ses compagnons de voyage souhaite acquérir une Rolex ou une Jaeger-LeCoultre.

Une nuit à Divonne-les-Bains

Alors on tente de se renseigner sur les moyens du futur acquéreur. Cette montre sera-t-elle l’achat d’une vie ou une simple broutille dans le budget vacances? En guise de réponse, Zhong Tsung précise que la «Suisse est chère», «plus chère que la Chine», mais qu’ils ont de quoi lui consacrer «une semaine de voyage». Lui est indépendant dans le commerce à Hangzhou, ville qui compte plus de sept millions d’habitants. Là encore, nos interlocuteurs semblent bien calmes, détendus. Ils prennent le temps de discuter dans un anglais balbutiant mais existant. «Quand on vit la densité d’une métropole au quotidien, on a l’impression d’être tout seul ici, de pouvoir se reposer», se réjouit Zhong Tsung.

La petite équipe regagne le minibus qui l’accompagnera dans la suite de son périple. Après Interlaken, elle découvrira le sud de la France. Nice, Marseille, Avignon… Pour ce soir, elle séjournera à Divonne-les-Bains. «Parce que les moyens ne sont pas illimités», s’amuse le guide qui l’accompagne.

La troupe prend finalement la route. Au milieu du traditionnel bouchon de soirée, elle s’apprête à découvrir les joies du trafic frontalier. Une expérience touristique d’un autre genre, qui n’a probablement rien à voir avec l’air pur et le calme recherchés.