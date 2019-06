Chez les jeunes, on partage. Ou pas…

«Nous voulons que le travail domestique, éducatif et de soins soit reconnu et partagé, de même que la charge mentale.» C’est l’un des points du manifeste des Collectifs romands pour la grève des femmes. Et c’est prouvé, devenir parent réactive les inégalités de genre. À la naissance du premier enfant, la réduction de travail, voire l’interruption de l’activité professionnelle, concerne encore le plus souvent la mère. En Suisse, les femmes au foyer représentent 32,5% des «femmes sans activité professionnelle».

Fanny en fait partie. À 26 ans, elle est l’heureuse maman de la petite Ilaria, 2 ans. La jeune femme espérait pourtant allier son travail d’opticienne qu’elle occupait jusque-là à 80% et sa vie de famille. «J’ai demandé à baisser mon temps de travail à 50% pour m’occuper de mon bébé. Mon employeur a refusé, alors j’ai préféré démissionner.» Un choix qu’elle ne regrette pas. La famille vit désormais sur le salaire de son mari, postier.

Eva, 29 ans, a fait le même choix. Elle a arrêté de travailler après sa première grossesse. Cette ancienne croupière a vite fait les calculs. «En additionnant les frais de crèche (plus de 1000 francs par mois par enfant), les cuisines scolaires et le parascolaire, sans oublier l’augmentation d’impôts, j’aurais été perdante en travaillant à 50%. À 100%, nous aurions dû quitter notre logement coopératif bon marché que nous avions intégré entre-temps. En Suisse, pour la classe moyenne, la société pousse d’après moi l’un des parents à rester à la maison!» Comme Fanny, Eva pense rechercher du travail une fois le dernier enfant scolarisé.

L’envers du décor

Sébastien s’est aussi posé toutes ces questions. Comme seulement 2,9% des hommes qui se déclarent «sans activité professionnelle», ce quadragénaire a été père au foyer, balayant le schéma familial traditionnel. Il a mis sa carrière entre parenthèses durant cinq ans pour s’occuper de son fils et de sa fille, âgés respectivement, à l’époque, de 3 mois et de 3 ans. Un changement radical pour cet homme qui avait l’habitude de mettre les «pieds sous la table en rentrant du travail et de déléguer la charge mentale à sa femme qui portait toutes les casquettes».

«En démissionnant, j’ai simplement découvert l’envers du décor en faisant ce que font les trois quarts des femmes: la cuisine, les balades au parc, les lessives, l’administratif, etc. Je m’occupais de tout, seul, jusqu’à 20 h parfois. La décision s’est prise naturellement car je n’étais pas carriériste et ma femme avait l’opportunité d’occuper un poste de directrice financière dans un grand groupe à Genève. Elle était clairement la locomotive financière du couple et ne s’épanouissait pas du tout dans les tâches domestiques», sourit-il.

«On dit que derrière chaque grand homme, il y a une femme, l’inverse est vrai aussi. À refaire je le referais mille fois, le lien créé avec mes enfants n’a pas de prix.»

La réaction de l’entourage est binaire: les femmes le félicitent, admiratives, envient sa femme, alors que les hommes peinent souvent à comprendre. «Sur le papier, tout le monde trouve l’idée d’être père au foyer géniale, mais personne n’est capable de franchir le pas.»

Une fois les enfants plus grands, le retour dans le monde du travail n’a pas été aisé pour Sébastien. Il lui aura fallu deux ans avant de retrouver un poste dans une assurance. «Comme tellement de femmes, j’ai dû justifier ce trou sur mon CV.» Lui a pu compter sur le soutien sans faille de son épouse: «Beaucoup de femmes au foyer autour de moi souffrent d’une non-reconnaissance de la part de la société et de leur conjoint. Ma femme, elle, comprenait exactement.»

Pour Sébastien, seule la parité des salaires entre homme et femmes mènera à un réel changement. «La plupart du temps, le parent qui s’arrête est celui qui gagne le moins. Et à l’heure actuelle, il est toujours impossible d’évoluer à des postes à hautes responsabilités en travaillant à temps partiel», regrette-t-il.

Un salaire* pour les hommes ou femmes au foyer, demandé par certaines grévistes, pourrait-il faire partie de la solution? Il n’y croit que moyennement: «Qui payerait?» Marie, sa femme, est consciente que son «couple inversé» était atypique. «Il était impensable pour moi d’être financièrement dépendante d’un homme. Je pouvais grâce à mon mari m’investir à 180% dans mon travail, sans avoir le sentiment de sacrifier ma famille. On a offert à nos enfants un modèle de famille où les deux parents étaient épanouis.»

Une parfaite répartition des tâches domestiques, ça existe aussi. Audrey et Thomas vivent à Jussy avec leurs deux enfants, Tina, 7 ans, et Giulian, un an et demi. «C’est simple, lui cuisine car je n’aime pas ça du tout, et moi je m’occupe du ménage et de la machine à laver», raconte Audrey. Thomas complète: «On a défini ça en fonction de nos compétences. Elle est nulle en cuisine et moi je brûle toutes les chemises que j’essaie de repasser.»

Décision «prise à deux»

Thomas et Audrey ont la particularité d’avoir tous les deux un emploi à 100%. Mais comme Audrey travaille plutôt le soir – elle est directrice d’une école de danse – elle peut s’occuper des enfants jusqu’à 16 heures, heure à laquelle Thomas – qui travaille comme monteur indépendant – rentre à la maison et prend le relais. «Le soir, c’est moi qui leur donne à manger, le biberon, les couches. En fait, on a tous les deux deux jobs», résume Thomas, qui en avait tiré une série vidéo assez savoureuse d’une dizaine d’épisodes, intitulée «Superpapa», mise en ligne l’an dernier sur YouTube.

Si le jeune couple confie que cette répartition des tâches s’est faite «naturellement», l’exemple de leurs parents semble avoir aussi joué un rôle. D’un côté, il y a ceux d’Audrey, qui avaient adopté un modèle plutôt traditionnel. Et ses effets pervers. «Ma mère était femme au foyer. Quand mon père rentrait le soir, il ne mettait pas les pieds sur la table, mais presque», se souvient-elle. Mais il avait cette pression de devoir être celui qui ramène l’argent.»

Quand le couple a divorcé, les choses se sont compliquées financièrement pour la mère d’Audrey. «Elle a galéré pour trouver un travail. Elle n’a pas touché le deuxième pilier de mon père, qui était le seul avoir cotisé. Elle n’a jamais pu rattraper ces années sans cotisation. Aujourd’hui, elle a une retraite de misère.»

Situation opposée chez les parents de Thomas. Tous deux ont choisi de travailler à 50% comme professeurs de travaux manuels à l’école primaire. «Ils ont fait un choix qui était certes radical, mais qui leur a permis de voir leurs enfants grandir», explique Thomas qui, tout comme Audrey, est très heureux de pouvoir passer beaucoup de temps avec Tina et Giulian, de les voir grandir.

Conscient de sa chance, le jeune couple ne veut pas imposer son modèle à d’autres parents pour autant. D’autant qu’il implique de n’avoir que très peu de moments à deux – ils essaient de dîner tous les soirs ensemble lorsque Audrey rentre du travail vers 22 h – ou de temps libre hors de la maison et du travail. «Je comprends tout à fait que dans un couple, l’un décide de consacrer plus de temps à sa carrière et l’autre à sa vie à la maison, dit Thomas. Ce qui est important, c’est que cette décision ait été prise à deux.»

À ses côtés sur le canapé, Audrey le regarde et abonde. Thomas ajoute: «Ça fait vingt ans qu’on est ensemble. Être à égalité, le fait que l’autre ne soit pas redevable dans un sens comme dans l’autre, je pense que c’est un des piliers qui fait que ça dure.»

* Le site salary.com a estimé ce travail – en additionnant les tarifs de cuisinière, chauffeur, etc. – à 7500 francs par mois

(TDG)