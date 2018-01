Chez la famille Hohl, la crèche troglodyte grimpe le long de l’escalier

Il avoue «un certain goût pour le décorum». Jean-Marc Hohl, enseignant du primaire à la retraite, peut s’enorgueillir de fabriquer sa crèche maison, à Thônex. Contrairement à «la Migros, qui vend des crèches toutes faites avec les personnages collés dedans». Nichée dans le virage de l’escalier, pour ne gêner ni la montée ni la descente, sa réalisation à plusieurs niveaux fait le bonheur de ses quatre petits-enfants de 7, 10, 13 et 16 ans. Ils s’assoient sur les marches pour jouer avec les personnages. «Il y a de la casse chaque année, confie sa compagne Christine, mais on ne sanctionne pas, cette crèche est faite pour s’amuser.» Toute la famille a ajouté sa petite touche, que ce soit en collant une tuile, en ponçant un élément au papier de verre ou en perçant des trous.

Les grands-parents compréhensifs doivent aussi s’accommoder de quelques anachronismes, comme des Playmobil qui côtoient les santons. «Mais on leur a bien fait comprendre qu’il fallait attendre le 25 décembre pour rajouter le petit Jésus.» D’ailleurs, ici, on ne plaisante pas avec l’origine des figurines. «Les santons de Provence ont des couleurs flamboyantes, c’est joli mais très moderne, relève Jean-Marc. Je préfère le côté plus vieillot, plus patiné des santons italiens que l’on trouve dans un quartier du Vieux Naples.» À défaut de pouvoir faire des allers-retours fréquents, il se fournit aussi sur Internet, même si les personnages «sont souvent en plastique, et non en terre moulée et peinte».

En tout cas, l’ancien maître est le roi de la bricole. «Ça fait plusieurs années que je construis des décors pour des troupes de théâtre amateur.» À l’adolescence, il se passionnait déjà pour l’aéromodélisme. La crèche est pour lui un univers à moitié étranger: étant de confession protestante, en entrant dans les églises, il ne «comprenait rien»! Alors c’est sa compagne, Christine, qui enseigne les rudiments de l’histoire de la Nativité aux enfants, dans une approche plus culturelle que religieuse: «Dans l’art, dans les églises, on voit toutes ces scènes. Ça aide à comprendre la peinture, ce n’est pas pour leur enseigner le catéchisme.» Dans le détail, le décor représente à droite un village troglodyte qui pourrait être celui d’une Palestine qu’il n’a jamais visitée. «Mais j’ai vu Ben-Hur», cite-t-il comme source d’inspiration. On y voit d’une part des maisons avec des tuiles romaines, des palmiers, un pont et un moulin. Cette année, le marché est bien mis en valeur sur la place du village. À gauche, on trouve des étables et des moutons «dans ce qui pourrait être un paysage alpin».

Cette crèche est évolutive, on le remarque aux personnages d’échelle différente. Et aux projets d’avenir de son concepteur: «Il manque un ciel, et un port, ce seront des développements futurs.» Pour lui, au «moment où on va la chercher à la cave, il y a quelque chose d’un peu magique. C’est un grand puzzle, tout se démonte.» À Genève, Jean-Marc doit se contenter de son terrain de jeu miniature. «On va souvent passer Noël aux Philippines avec notre famille. Là-bas, les crèches sont en taille réelle dans le jardin!»

Il reste pensif face à l’héritage que la sienne représentera pour les générations futures. Son esprit manuel l’emporte: «Il faudra la modifier pour la mettre à plat.» (TDG)