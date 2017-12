Chez Paolo Di Resta, l’arrivée de Jésus, bercé par la rivière, a pris un peu d’avance

C’est une fenêtre ouverte sur un monde de Lilliputiens, qui s’observe, s’admire, transporte. Où tournent les pales d’un moulin, où brillent des lueurs aux fenêtres, où dansent les ombres des habitants. Et où coule même une véritable rivière. «J’ai installé un circuit en continu sous la crèche, l’eau coule dans un tronçon en argile avec un fond de vernis bleu recouvert de film alimentaire, un vrai défi à la conception. Mais ça tient!»

La crèche de Paolo Di Resta en impose. Près de 3,50 m de vie minuscule nichée dans des montagnes. Il parle avec passion et un fort accent napolitain. Ce quadragénaire carougeois a toujours construit des crèches. Par conviction religieuse et par tradition familiale. Chaque année, il déplace des meubles et réquisitionne le salon pour installer son tableau. La forme n’est jamais la même, «là je suis parti sur un L.» Il commence par construire une armature en bois, qu’il recouvre de papier rocher, «près de 15 rouleaux».

Quelques libertés

Pour donner corps à la crèche, le pistolet à colle placarde des morceaux d’écorces. «Mon secret, c’est de laisser des interstices pour ensuite glisser des pans de mousse. J’aime les paysages de forêt et de montagne.» Même si ce n’est pas forcément raccord avec la tradition. Maria Dilonardo répond: «Si on devait vraiment représenter Bethléem, on mettrait juste une oasis et trois pauvres palmiers, ce serait quand même moins intéressant!» Autre petite entorse: le petit Jésus est déjà installé… alors qu’il ne devrait apparaître que le 24. «Oui je sais, sourit le concepteur. D’habitude, on le cache sous un bout de mousse et on le découvre à Noël. Mais cette année j’ai pris quelques libertés!»

Pas de plastique ici, les santons sont tous en argile, dénichés en France ou en Italie. «De la qualité, peints à la main», précise le couple. Les mousses et écorces sont 100% authentiques. «Une partie est achetée mais comme c’est assez cher, on va chercher l’autre partie en forêt. Il faut juste bien les nettoyer, je n’ai pas envie d’avoir des bêtes au salon! souligne Maria. Et penser à humidifier régulièrement la mousse pour éviter qu’elle ne sèche. Elle se garde quelques années.» Il faut aussi réfléchir à l’installation électrique, pour illuminer les fenêtres, faire tourner le moteur du moulin et le circuit d’eau.

Le quadragénaire crée ensuite les différentes scènes de vie. Là un marché, là un enclos pour animaux, là des grottes pour accueillir des maisons et des étals.

Un mois tous les soirs

Durant un mois, les soirées de la famille riment avec crèche. «Je m’y attelle en rentrant du travail, ça me détend.» Lorsque l’installation est enfin terminée, le créateur tamise les lumières du salon – «parce que c’est comme ça qu’elle rend encore mieux» –, s’installe sur le canapé beige et contemple. «J’adore le processus de fabrication mais j’aime tout autant regarder la crèche. Après une journée de travail, c’est un moyen de détente parfait!» raconte ce professeur de musique et musicien. Le fils de Maria, Valentino, apprécie aussi. «C’est un univers intéressant, c’est comme du modélisme. J’aime bien m’asseoir devant, c’est apaisant.» Même s’il dit aussi que c’est peut-être ça qui finira par le pousser à partir de la maison, «avec toutes ces visites incessantes de voisins»!

La crèche vivra jusqu’à la fin de janvier. «En attendant, on a envie d’en faire profiter le maximum de personnes, notre porte est ouverte!»

