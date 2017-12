Chez Miguel, Yoda et R2-D2 se font Rois mages

Au premier coup d’œil, difficile de dénicher la crèche. Il faut dire que l’appartement de Miguel Guervos est rempli à ras bord de figurines de pop culture, exposées en vitrines ou serrées en rangs sur des brassées d’étagères, et de bandes dessinées qui forment une double peau aux murs. Elle est là justement, engoncée dans l’une des bibliothèques. Au centre du tableau, il y a un Petit Jésus rose, bras tendus dans son couffin de paille. C’est bien le seul élément traditionnel. Tout le reste de la crèche n’a rien de chrétien! «L’ensemble est un peu hérétique!» sourit le Lancéen de 38 ans. Tout ici reflète une autre religion: la saga Star Wars. Sa crèche est pile dans l’air du temps, alors que vient de sortir en salle un nouvel épisode de la mythique série.

«Chaque année, à cette période, je publie un calendrier de l’Avent en Lego sur mon site de vente de comics et de figurines. L’an passé, j’ai eu l’idée de faire une crèche en petites briques.» Avec Végéta et Tortue géniale – des personnages de Dragon Ball Z – dans le rôle des Rois mages. Cette année, il a perpétué cette nouvelle tradition et produit une crèche plus étoffée avec une vingtaine de figurants et un décor en Lego. «Je me suis pris de passion pour les Lego il y a trois ans. Depuis, j’écume les vide-greniers, j’achète beaucoup de pièces d’occasion.»

Au départ, il n’y avait que le Petit Jésus entouré d’une armée de Stormtroopers, ces guerriers blancs casqués, raconte-t-il. «Et puis, je suis tombé malade et je n’ai pas pu aller au sport. Donc je me suis occupé en améliorant la crèche… et je me suis emballé!» Il se plonge dans ses montagnes de Lego, passe en revue des milliers de pièces et personnages éparpillés dans de grandes boîtes en plastique disséminées dans l’appartement. Non triées, les pièces. «J’ai passé des heures juste pour rassembler des briques brunes et vertes!» Il recycle les personnages du calendrier Lego Star Wars, et élève Yoda, R2-D2 et C-3PO au rang de Rois mages. Avec le concours du fils de sa copine, il recrée diverses scènes de vie au gré de ses envies. Là un Sinok (du film Les Gonnies) sirote un verre, à droite un groupe de musiciens mexicains se produit sur une scène devant une ronde d’extraterrestres de Toy Story et un enclos avec des Pokémon. Le tout se joue sous l’œil d’un Dark Vador assis sur son trône, un ourson en peluche dans la main.

«Je ne suis pas croyant ni pratiquant. Mais il y a toujours eu une crèche à la maison, c’était la tradition dans ma famille.» Il a quand même montré sa crèche hérétique à sa mère, «et elle a bien rigolé. Elle préfère les traditionnelles mais elle ne va pas me renier pour ça!» La crèche restera en place «tant que je n’aurai pas besoin de la place». Jusqu’au prochain achat de figurine ou de BD… ou la prochaine création en Lego. Car si sa «legomanie» débouche sur des crèches improbables, elle génère aussi d’autres créations, comme des déclarations amoureuses insolites. L’anniversaire de la rencontre avec sa copine a ainsi été célébré avec un cœur en briques rouges et en un «I love you» en relief! (TDG)