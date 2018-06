Cher François, cher frère en Christ

Comme chrétien et comme pasteur, attaché à la catholicité de l’Église, notamment romaine, je me réjouis de votre venue à Genève le 21 juin prochain. Ce qui est présenté et voulu comme un pèlerinage œcuménique, à l’invitation du Conseil œcuménique des Églises pour ses 70 ans, est une belle perspective et un signe fort. C’est indéniable. Votre ministère et votre manière pastorale de l’habiter sont pour beaucoup dans la possibilité de reconnaître en vous une figure au service de la communion des Églises et de l’unité – peut-être même auprès de la sensibilité réformée pourtant rétive aux marques d’autorité trop verticales.

Pour avoir suivi vos rendez-vous avec le monde protestant ces dernières années, je vous sais attentif à la question œcuménique, et capable des gestes d’ouverture nécessaires à cette cause: votre venue en est une fois encore la démonstration. De toute façon, un évêque qui, primus inter pares, s’incline devant le peuple de Rome le jour de l’inauguration de son pontificat, emporte mon respect, même si vous et moi ne partageons pas les mêmes affinités ecclésiales. Mais je gage qu’ensemble nous plaçons le Christ au-dessus de nous et au-devant de nous, et que cela seul compte.

Permettez-moi dès lors de vous partager un trouble: je ne puis m’empêcher de m’interroger sur le sens de la messe qui viendra clore cette journée: n’est-ce pas un signe contradictoire? À l’enseigne d’une messe «ouverte à tous», selon la formule choisie, je médite sur la portée ecclésiale et eucharistique de ce rendez-vous pour bien des femmes et des hommes comme moi, protestants de Genève et de la région, qui ne manqueront pas d’être présents avec leurs frères et sœurs catholiques. Je n’ai jamais compris qu’une messe fût œcuménique, ou alors de manière singulièrement romaine, mais je veux bien être contredit et surpris par vous.

Dans cette cité et ce canton qui, depuis des décennies, vivent d’une confiance et d’une reconnaissance œcuméniques lentement construites mais résolues, l’hospitalité de la Parole, des cœurs et parfois de la table s’est volontiers imposée comme une audace d’unité: ce «déjà-donné» qui ne résout pas tout mais qui nous saisit et nous oblige à une attention et à un accueil réciproques sous l’autorité du Christ – un pèlerinage œcuménique, précisément. Une étape marquante en fut, à la fin de 2007, la rencontre européenne de Taizé à… Palexpo.

C’est ainsi, de longue haleine, au fil d’une exigence œcuménique opiniâtre et d’amitiés certaines, que nous donnons corps à cette paix confessionnelle si chère à l’âme politique et spirituelle de notre pays, car nous savons revenir de très loin dans nos relations tourmentées et nos héritages riches et compliqués.

C’est au point, voyez-vous, qu’au terme de l’an passé, jubilé de la Réforme, entre responsables des Églises protestante, catholique chrétienne et catholique romaine de Genève, nous avons publiquement déclaré «reconnaître mutuellement nos responsabilités pastorales au sein de nos Églises locales dans une confiance réciproque et une collaboration active et fraternelle». Nous en aurions bien écrit davantage, mais cela semblait, non pas hors de notre portée, mais excédant notre seule voix commune. Cette démarche d’automne pouvait faire écho à la convergence œcuménique de l’été, lorsque les réformés joignaient enfin leur signature à l’accord luthéro-catholique sur la justification par la foi, lequel surmontait l’essentiel des déchirures du XVIe siècle, marquant dès lors une reconnaissance inédite et nécessaire. Quel chemin parcouru!

Pour votre venue, cher François, il se peut que Genève vaille bien une messe. Mais il est sûr que Genève vaut bien quelques précautions. Sans quoi je crains qu’au terme de cette belle journée estivale, le plaisir de la célébration ne soit que solitaire, fût-il vécu avec ferveur par des milliers. J’y serai, puisqu’on m’a aimablement invité à y participer, mais serai-je vraiment à ma place, je ne le sais pas encore. Cette question reste ouverte. La réponse est largement entre vos mains et se trouvera, je l’espère, au creux de vos mots, au pli de vos gestes.

Une chose encore: on dit ces temps l’œcuménisme en berne, comme fatigué ou lassé. Je n’en crois rien: je vois la pente ascendante qu’insensiblement nous continuons d’arpenter ensemble, avec confiance et respect. Mais j’entends aussi que nous pourrions être tentés de nous contenter de cet élan alors que l’œcuménisme demande des efforts renouvelés pour tenir dans la durée. Aujourd’hui, nous avons besoin de signes déterminants et d’avoir des raisons d’espérer que ce chemin demeure fécond.

À l’horizon du 21 juin, je porte donc avec d’autres un vif intérêt et de grandes espérances – peut-être déraisonnables, peut-être un peu folles, mais qui sont de celles qui marquent le destin de l’Église d’une empreinte indélébile sous le signe de la croix. Puisse donc votre visite papale, cher François, être rayonnante et bienfaisante pour toutes nos Églises – une bénédiction, en somme, de sorte qu’ensemble nous en rendions grâce à Dieu. Fraternellement. (TDG)