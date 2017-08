Chêne-Bougeries, la plus attractive de Romandie

Chêne-Bougeries, championne romande

Etude La commune la plus attractive de Suisse est Rüschlikon (ZH), selon un classement publié dans la Weltwoche. La première localité romande Chêne-Bougeries (GE) pointe au 9e rang. Les grandes villes ratent le top20: Zurich est 22e, Genève 45e, Bâle 126e, Lausanne 143e. Ce classement a été établi par la société zurichoise IAZI, active dans l'immobilier, qui a pris en compte 924 communes de plus de 2000 habitants. Elle les a comparées en fonction de 50 facteurs comme le taux d'imposition, les mouvements de population, le prix de l'immobilier, la sécurité ou encore la distance par rapport à un centre. Au premier coup d'oeil, les communes proposant des taux d'imposition avantageux figurent parmi les plus attractives. La localisation à proximité d'un lac semble également un critère important, au vu des résultats de ce palmarès publié jeudi dans l'hebdomadaire zurichois.

Située la rive gauche du "Zürichsee", la commune de Rüschlikon fait face à celle de Küsnacht, classée au 11e rang, et qui avait remporté le palmarès l'an dernier. Sur son territoire de moins de trois km2, Rüschlikon peut se targuer d'accueillir entre autres le grand patron de Glencore Ivan Glasenberg, l'ancien numéro un du groupe Lafarge-Holcim Eric Olsen et la présidente des CFF Monika Ribar. En Suisse romande, trois localités se hissent dans le top 20 des plus attractives du pays: les communes genevoises de Chêne-Bougeries (9e) et Cologny (20) ainsi que la vaudoise Lutry (10e). Suivent dans ce canton St-Sulpice (32e) et Pully (47e). Toutes s'articulent directement aux abords ou non loin du Lac Léman. ATS

Travaux à la route de St-Julien

Fermeture partielle La pose d’un revêtement phonoabsorbant sur la route de Saint-Julien va impliquer la fermeture du tronçon compris entre le chemin de Grange-Collomb et la place du Rondeau de Carouge en direction de la France week-end. La circulation restera ouverte au trafic sur le tronçon opposé aux travaux. Une déviation sera mise en place, y compris pour la ligne 12 des TPG, indique le Département des transports. L’arrêt De Staël ne sera pas desservi et l’arrêt Carouge-Rondeau déplacé. J.D.W.

Ligne Nyon-Rousses abandonnée

Petit train rouge Le projet de prolonger la ligne du train Nyon-Saint-Cergue jusqu’à la station proche de la frontière a été abandonné. «Ceci pour des raisons réglementaires liées à la définition même du mode de transport. Cela aurait créé des problèmes de faire arriver le train jusqu’au centre de la station», indique le maire des Rousses, Bernard Mamet. Y.M.

Touristes du Mont-Blanc amendés

Sécurité Le maire de la commune haut-savoyarde de Saint-Gervais, Jean-Marc Peillex, a décidé de verbaliser les alpinistes imprudents face à la multiplication des accidents mortels lors de l’ascension du Mont-Blanc, indiquait hier l’AFP. Il en appelle au président de la République pour que les gendarmes fassent respecter cet arrêté. Depuis mardi, un homme de 46 ans, parti en tenue de trail, est porté disparu et toujours recherché par les secouristes. J.D.W.

(TDG)