Chauffeur de taxi innocenté du viol d’une cliente

Quand la juge a prononcé le terme «acquitté», le chauffeur de taxi s’est retourné vers son avocat. D’un geste de la tête, Me Nicola Meier lui a confirmé qu’il avait bien entendu. Les juges venaient de l’innocenter de l’accusation de viol et d’acte sexuel commis sur une personne incapable de discernement. «Un doute insurmontable» ne leur a pas permis de reconnaître l’accusé coupable.

La veille, le chauffeur de taxi avait conclu son audition par ces mots, marmonnés dans sa longue barbe poivre et sel: «Je n’ai violé personne.» Mais derrière une paroi placée là pour empêcher les parties de se voir, une jeune femme l’accusait de contrainte sexuelle. Ses déclarations avaient été jugées crédibles par le Ministère public, raison pour laquelle la procureur Mélanie Wyss demandait la condamnation du quinquagénaire à une peine de prison de six ans.

Chez le chauffeur

Les faits datent de 2014 (la procédure a duré près de cinq ans, un temps anormalement long). Une nuit, la jeune femme alors âgée de 18 ans monte dans un taxi après une soirée très alcoolisée à la Parfumerie. Sa sœur cadette et deux copines l’accompagnent. Le chauffeur dépose d’abord les deux amies avant que la course des deux sœurs ne se termine en campagne genevoise. Arrivée à destination, la cadette descend. L’aînée, restée seule dans le taxi, s’aperçoit qu’elle n’a pas d’argent et demande au chauffeur de faire un détour par la banque. À partir de là, les versions divergent.

Dans le récit de la jeune femme, l’homme s’est montré insistant pour qu’elle l’accompagne chez lui. «J’ai d’abord refusé, puis je n’ai plus rien dit. Je me sentais redevable étant donné qu’il m’avait rendu service en faisant un détour par la banque», s’est-elle remémoré. Une certitude néanmoins, la nuit s’est poursuivie dans l’appartement du chauffeur de taxi. Là, «un échange sexuel», comme l’a désigné la présidente du Tribunal correctionnel, a eu lieu sur le lit du prévenu. «Elle était active», soutient l’homme aujourd’hui presque sexagénaire. La plaignante conteste: «Il m’a déshabillée. J’ai dit non plusieurs fois, mais il m’a décroisé les bras et les jambes. Ensuite, je suis devenue inerte. J’étais vraiment bourrée.»

Pour Me Alice Aebischer, son avocate, il était clair que tous les gestes et les paroles de la victime voulaient dire non, «mais il a passé outre à chaque fois».

La thèse de la relation consentie a trouvé un autre adversaire en la personne de la procureure. Sa lecture des événements: «Sur le moment, elle était incapable de réagir à cause de l’alcool, mais son récit est cohérent et crédible.»

Les fondements du doute

Qu’est-ce qui a semé le doute chez les juges? D’abord, aucune lésion sur le corps de la jeune femme n’atteste de la contrainte. Puis, les magistrats ont considéré que «son incapacité totale de discernement du fait de l’alcool et de la fatigue n’était pas établie», au vu de ses souvenirs (parfois précis) de la soirée. Sans doute ont-ils été convaincus par la défense méticuleuse et documentée de Me Meier et de l’hypothèse selon laquelle le chauffeur aurait pu «penser qu’il agissait dans le cadre d’une relation amoureuse». Dans la démonstration faite par l’avocat, le taximan «n’a pas eu l’attitude d’un prédateur sexuel».

Parce qu’un jugement doit reposer sur des certitudes et que le doute profite à l’accusé, les juges ont innocenté le chauffeur de taxi. «Trop souvent, le doute fuit nos tribunaux. Il est heureux qu’il ait retrouvé sa juste place au sein de ce verdict», se félicite Me Meier. Dans le camp de la partie plaignante, le verdict a été accueilli avec des larmes et de la colère. «La parole de la victime a trop peu d’importance dans ces affaires qui posent la délicate question du consentement», déplore Me Aebischer. Elle annonce que la jeune femme fera appel.

(TDG)