Charmilles: pétition contre les mesures de la Ville

Les deux rencontres organisées par la Ville suite au meurtre des Charmilles en janvier n’ont pas suffi à calmer les rancunes des habitants du quartier contre les autorités. L’association Europe-Charmilles a lancé une pétition la semaine passée pour fustiger les mesures projetées dans le secteur.

«Cela fait plus de cinq ans que nous demandons un local pour les jeunes, on ne nous a jamais entendus, rappelle Amid Benjamaa, président de l’association. Après le drame, la Ville nous a fait des promesses pour que nous ramenions des jeunes lors des séances qu’elle a organisées et maintenant elle fait ce qu’elle veut.»

Lors de la dernière rencontre, le 14 mars, Esther Alder, magistrate chargée de la Cohésion sociale, avait annoncé l’ouverture prochaine d’un local pour les 15-25 ans dans l’Espace 99. Le concept ne convainc pas Amid Benjamaa. «En excluant certaines tranches d’âge, on va mettre de l’huile sur le feu», assure-t-il. Le président d’Europe-Charmilles ne croit par ailleurs pas au travail du travailleur social hors mur (TSHM) dont le recrutement est à bout touchant. «Il faut des gens qui ont grandi ici pour coacher nos jeunes, explique-t-il. La force de notre association est précisément d’être présente dans le secteur. Nous croisons ces jeunes tous les jours, nous les connaissons, nous savons comment les toucher.» Amid Benjamaa souligne en outre qu’ouvrir une structure quelques heures par semaine n’est pas suffisant. «Certains jeunes ne viendront pas d’eux-mêmes, il faut aller les chercher et être disponible pour eux à tout moment», relève-t-il.

Que répond la Ville à ces critiques? La porte-parole du Département de la Cohésion sociale et de la solidarité, Manuelle Pasquali, n’était pas au courant de l’existence de cette pétition. Elle se limite à rappeler que «l’association Europe Charmilles, que nous subventionnons ainsi que d’autres départements municipaux, est un de nos partenaires réguliers. C’est un acteur important du quartier.» Elle ajoute: «Un rendez-vous doit être fixé avec eux dans les prochains jours. Dès lors que nous aurons pris connaissance dans le détail de leurs propositions, nous leur répondrons de manière précise.» Céline Garcin

(TDG)