Chantier spectaculaire d’abattage au bord de l’Arve

C’est toujours plus spectaculaire en le voyant aux affaires? Qui? L’écureuil chargé de préparer la zone aérienne d’abattage. Dans le jargon des élagueurs-grimpeurs professionnels, c’est ainsi que l’on qualifie ce bûcheron haut perché, qui passe de branche en branche avec sa tronçonneuse. Le voici depuis ce mardi matin au bord de l’Arve, le long du quai Ansermet, à la hauteur du bâtiment universitaire, en train d’évoluer dans ce riche cordon boisé composé pour une part de peupliers bientôt centenaires.

Ils ont fait leur temps et accusent des signes de faiblesse mécanique nécessitant leur renouvellement. On recycle le grand âge en bois de chauffe, on plante au printemps la relève. La sécurité dicte cette nouvelle campagne d’abattage, assurée par une entreprise privée, opérant pour le compte de la Ville et du Canton. Le Service des espaces verts (SEVE) a dépêché sa broyeuse et ses transporteurs; le Département de l’environnement et de l’agriculture a envoyé son spécialiste, Roger Beer, responsable cantonal du secteur arbres et forêts. Sa présence facilite la compréhension des étapes en cours.

Peuplier multi-troncs

Le premier spécimen négocié est un impressionnant peuplier multi-troncs. Il a pris ses aises au bord de la rivière. À lui seul, il tient la berge. «Cet élément de stabilité naturelle de la rive est bien sûr à prendre en compte, commente le dendrologue. On va laisser l’enracinement et la souche des arbres que l’on abat.»

Manœuvre délicate en reprenant de la hauteur: «Il s’agit pour les intervenants de bien gérer les points de tension à l’instant où l’on désolidarise le segment tronçonné», poursuit Roger Beer. Chaque segment fait son poids, entre deux et trois tonnes. «Tout l’art consiste à équilibrer correctement la charge», explique le chef d’équipe, confiant dans ses hommes comme dans sa planification. Art partagé: bûcheron et grutier font la paire, ils ont l’obligation de se coordonner à chaque instant, quitte à devoir parfois élever la voix pour appuyer une donnée d’ordre.

Bouture géante

Une grue, donc, plantée depuis l’aube sur le quai Ansermet. Fine dans sa silhouette, généreuse dans ses dimensions: 35 mètres de haut, près du double pour la flèche. C’est elle qui soulève, déplace et amène les branches au sol. Peu avant midi, une bouture géante descend du ciel, la cime du peuplier patriarche. Sa disparition fait de la lumière. «L’aune en pleine floraison juste à côté promet d’exploser au printemps», se réjouit le spécialiste, avant de pointer un pin en bordure de trottoir, au tronc bizarrement penché vers la route: «Lui aussi va repartir droit dès que l’on aura éclairci le rideau boisé.»

Cet abattage spectaculaire par les moyens engagés et la taille des essences concernées n’a pas suscité une vague d’indignation citoyenne. Le chantier a son public d’observateurs curieux, des étudiants et des retraités. Entre les deux, des employés en chasuble jaune et orange travaillant sur des réseaux plus souterrains. Un geyser se forme à l’arrière d’un camion citerne et arrose alentour. L’employé stoppe la fuite et se montre rassurant: «C’est de la matière fécale filtrée…» À choisir, on préfère quand même les copeaux humides du peuplier. (TDG)