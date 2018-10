Challandes, le plus beau parc animalier de Genève

Les vacances d’automne servent aussi à cela, quand on ne part ni à la mer ni à la montagne: découvrir des lieux inédits juste à côté de chez soi. Le photographe animalier d’un jour, qui signe l’illustration ci-contre, revient de Bellevue avec les images d’un parc assez extraordinaire. «Non, je n’étais jamais venu», reconnaît le pendulaire ville-campagne en tirant le portrait de Gudule, le réceptionniste sonore du domaine, un cacatoès donnant du «Bonjour» à chaque nouveau visiteur.

L’ignorance rend curieux, on veut voir en une heure ce que l’on n’a jamais vu en une vie. Soixante minutes instructives pour les plus impatients. Ils repartent avec du vocabulaire en plus, des noms à épeler correctement, des sons à reproduire.

«Maintenant, tu sais faire le bruit du chat et du perroquet», lâche un père acousticien à son fils, qui le deviendra peut-être un jour. «Salut toi, qu’est-ce que tu es beau…», renchérit la maman en s’essayant à une déclaration spontanée devant Bubo Bubo, qui n’est pas un rappeur, mais le plus grand rapace nocturne d’Europe, soit un hibou grand duc, doté d’une troisième paupière (on veut la même au réveil) pour le protéger de la trop forte lumière du jour. La «décla» de la dame le laisse de marbre. Fier, le hibou.

Wallaby à cou rouge

Tout ce qui se découvre ici ne fait pas que voler. Pas moins de 68 espèces différentes. Les mammifères sont nombreux, du familier sanglier au beaucoup plus surprenant wallaby à cou rouge, comparable à un kangourou de petite taille, sauf que ce perchiste d’élite est capable, en course, de faire des bonds de sept mètres de hauteur. Il cohabite dans son vaste enclos immersif avec le lièvre de Patagonie (mara, c’est plus simple) et avec nous autres bipèdes, invités à suivre un cheminement circulaire balisé par du bois naturel. Ce plain-pied rapproche et aiguise notre sens de l’observation. Enrichissement mutuel, les bêtes ne sont nullement stressées par la présence humaine. «Au contraire, c’est même positif pour elles. Elles restent actives», commente notre guide, Anne-Sophie Deville, biologiste et adjointe de direction du parc animalier.

«Ce travail en immersion avec nos animaux, dans un enclos accessible au public, est quelque chose que nous allons développer»

Avant d’ajouter: «Ce travail en immersion éducative et sensible avec nos animaux en captivité est quelque chose que nous souhaitons développer», explique la jeune femme, enchaînant les visites sans se fatiguer, éclairant pour nous un détail morphologique, une habitude alimentaire, une posture singulière, avec un talent de vulgarisatrice accomplie.

Grâce à elle, on porte notre attention sur la drôle de chorégraphie des lémuriens catta, ces petits primates hyperactifs équipés d’une longue queue qui leur sert de balancier. Par moments, sans prévenir, ils se figent, font le poireau (les chiens, pourtant, sont interdits!), en écartant leurs pattes antérieures. Les bras grands ouverts, dans la position qui fait d’eux des «adorateurs du soleil». Des contemplatifs pressés, vite rattrapés par leurs «mignonneries».

Un joli mot pour qualifier ce qui fait la fierté de tous: des jumeaux sont nés en avril, une première, «aucune autre naissance de lémuriens catta n’a jamais été signalée sur le territoire genevois». C’est dit sur un petit panneau qui se lit avec aisance. Comme d’ailleurs tous ceux qui figurent, bien visibles, à l’entrée de chaque nouvel enclos. La signalétique du parc est juste remarquable dans son contenu rédactionnel. Les amateurs apprécieront, en se demandant au passage si l’époque n’est pas venue de s’en inspirer pour améliorer par exemple l’écriture totalement obsolète du Bois de la Bâtie.

Un très jeune directeur

On termine par les rapides présentations formelles. Le parc Pierre Challandes, du nom de son fondateur historique, occupe 1,4 hectares de l’ancienne campagne Lombard sur la commune de Bellevue. Il est depuis avril de cette année sous la responsabilité du Dr vétérinaire Tobias Blaha, 28 ans à peine, le plus jeune directeur de parc animalier au monde. Anne-Sophie Deville, docteur en Écologie, le seconde. On promet de se revoir à la même adresse.

L’entrée du parc, ouvert chaque matin de 9 h 30 à 12 h, est au giratoire de la route de Valavran et du chemin des Tuileries. On annonce sa visite au 022 774 38 08 ou sur le site www.parc-challandes.ch. La première visite est gratuite; ensuite il faut devenir membre de l’association, moyennant une cotisation annuelle de 50 francs, tarif amical.

(TDG)