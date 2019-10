Chalet de la discorde: le forain menacé par un nouvel ultimatum

Énième épisode dans une saga qui n'en finit décidément pas. En 2013, le forain Christian Walder bâtit un chalet d’une surface habitable de 240 m2 et haut de 6,50 mètres sur le site de résidence des forains et des gens du voyage à Versoix, près du Centre sportif de la Bécassière. Mais la construction est jugée illégale par l'État, qui l'estime non-démontable et trop haute. Après une tentative d'expulsion en 2018, la menace vient de ressurgir: la communauté des forains et des gens du voyage révèle mercredi, dans un encart paru dans La Tribune de Genève, que les autorités intiment à la famille Walder d'évacuer leur habitation d'ici à... ce jeudi. Sous peine d'une expulsion. La communauté fait bloc pour défendre ce cas particulier mais aussi plus largement pour dénoncer les conditions de vie sur ce site, où forains et gens du voyages habitent «sur de simples places de stationnement» qui ne leur confèrent «aucun des droits découlant des dispositions sur les baux et loyers».

Christian Walder, membre de l’Union des forains de Genève, a reçu début octobre une missive du Conseil d'État, comme l'a rapporté le «GHI». «Elle indique que nous avons jusqu'à demain (ndlr: jeudi) pour quitter les lieux et jusqu'à fin novembre pour tout démonter. Mais nous n'avons nul part d'autre où aller!», dénonce le forain. Lui et son épouse ,«abasourdis», expliquent qu'ils s'étaient engagés à démonter un étage de leur chalet pour se mettre en conformité. «Nous menons cette discussion avec le Département des Infrastructures (DI) depuis juillet. Des professionnels (menuisier, expert en sanitaires, etc.) sont venus estimer le montant des travaux - une centaine de milliers de francs - et leur faisabilité. Malgré le coût, nous étions prêts à le faire, nous avions déjà vendu un manège.» Sauf que la lettre du Conseil d'État stipule, relayent les époux, que même raboté d'un niveau, le chalet sera toujours illégal. «C'est discriminatoire, il existe d'autres constructions sur le site qui ne répondent pas aux normes!» Au-delà de leur cas particulier, c'est la situation de tous les forains qui est inquiétante, relèvent-ils. «Nous n'avons aucun droit.»

Une patate chaude en mains de l'État

Cette situation interpelle également le politique. Le député UDC Christo Ivanov a déposé en 2016 un projet de loi pour que les forains obtiennent un véritable contrat de bail et de meilleurs droits. Refusé. L'élu est revenu à la charge et vient de déposer une motion ainsi qu'une question urgente. «Il faut cesser de stigmatiser cette population! Les forains doivent pouvoir être chez eux. L'État doit leur octroyer un droit de superficie, qui serait géré par leur association faîtière.»

Du côté des autorités, on se passe la patate chaude, entre les mains du Département des infrastructures (DI), puis celles du Département de la sécurité, avant de revenir au DI... Celui-ci, contacté, se refuse d'ailleurs à tout commentaire.

Une affaire qui dure

La saga commence en 2013, lorsque le forain entreprend la construction de sa bâtisse de deux étages. Pour l'État, ce chalet est en infraction avec le règlement du site, qui stipule que l’aire est réservée aux installations mobiles (caravanes et mobile homes) déplaçables et démontables en tout temps. Des arguments que le forain a toujours contestés. Il soutient que lorsqu'il a acheté son chalet, «le règlement ne portait aucune restriction sur la taille des habitations. L’exigence de plain-pied et sur un étage maximum a été rajoutée quelques mois plus tard.» Il ajoute que son chalet n’a pas d’ancrage, «il est démontable, certes cela prendra du temps, mais c’est faisable!» Selon les estimations du DI, le démontage coûterait plusieurs dizaines de milliers de francs.

Après des mises en demeure, le contrat de bail est résilié au 31 décembre 2013. Christian Walder fait recours contre cette décision, termine la construction du chalet avant d'être débouté par le Tribunal fédéral en 2015. L’État impose ensuite un délai pour démonter le chalet et construire un nouveau mobile home au plus tard en 2016. Mais le forain indique ne pas pouvoir acheter de mobile home tant qu’il n’a pas vendu son chalet.

De nouveaux délais sont accordés, au 31 décembre 2017, puis au 30 juin 2018. Fin juillet 2018, un huissier de justice et quelques dizaines de policiers investissent le site pour expulser la famille. Mais alors que la confrontation menace, l'intervention est suspendue, puis annulée.