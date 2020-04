«Cette crise fait apparaître au grand jour les inégalités sociales»

Ouvertes le 24 mars par la Ville de Genève, les lignes téléphoniques gratuites Solidarité Urgence sociale (0800 44 77 00) et Solidarité 65+ (0800 22 55 11) enregistrent depuis plus de 400 appels par semaine. Souvent, les demandes sont de véritables SOS de détresse de gens ne parvenant plus à s’alimenter ou en carence de produits hygiéniques de base en raison des effets de la crise épidémiologique. Plus d’un tiers des personnes sollicitant Solidarité Urgence sociale sont dans ce cas.

Esther Alder, la conseillère administrative responsable de la Cohésion sociale et de la Solidarité, répond à nos questions.

Avez-vous été surpris de la quantité d’appels reçus?

Rien que pour la journée d’hier, nous avons reçu 102 appels à l’aide. C’est énorme. À cause de la crise sanitaire, beaucoup d’associations qui viennent traditionnellement en aide aux populations les plus fragiles ont dû arrêter leurs interventions. Je pense à certains lieux de distribution alimentaire, à des épiceries sociales ou encore à des lieux qui font de l’accueil de jour. Cela met de nombreuses personnes en très grandes difficultés. Il y a bien sûr les personnes sans-abri – pour lesquelles l’action de la Ville s’est redéployée avec le Foyer de Frank-Thomas et la caserne des Vernets ouverte 24 heures sur 24 – mais je pense aussi aux personnes qui logent dans des appartements minuscules, aux personnes qui louent des chambres à prix d’or à des marchands de sommeil, à certaines familles pour qui le seul repas complet des enfants était celui qu’ils prenaient au restaurant scolaire aujourd’hui fermé. Pour ces personnes – et elles sont très nombreuses – l’urgence sanitaire se double d’une urgence alimentaire et, pour certaines femmes, d’une urgence dans l’obtention des biens d’hygiène de première nécessité, notamment des couches pour bébés.

Une part importante des questions concerne les besoins vitaux. Vous y attendiez-vous?

La crise met en lumière l’invisible et fait apparaître au grand jour les inégalités sociales. Cette crise sanitaire exacerbe cette réalité. Plus globalement, on voit à quoi tient notre système économique: à un fil! Les personnes qui travaillent dans l’économie domestique, ou dans les «arrière-boutiques» de l’hôtellerie et de la restauration – tous ces métiers ingrats que les Suisses ne veulent plus exercer –, ne sont souvent pas déclarées et ne bénéficient pas des assurances sociales ni d’aucune couverture en matière de santé. Tous leurs gains partent dans les familles restées dans les pays d’origine. Par conséquent, ces personnes n’ont pas le premier sou pour assurer le jour d’après!

Qu’est-ce que cela dit de notre société?

La crise sanitaire et le semi-confinement provoquent des dégâts économiques majeurs. Cette situation a aussi des bienfaits écologiques. Et, dans la manière de le négocier, ce confinement est un puissant révélateur de la nature humaine, individuelle et collective. Mais il faut dire et répéter avec force à quel point il creuse le fossé social et accentue les inégalités.

La quarantaine, ce n’est pas la même réalité, le même quotidien dans un appartement étriqué sans balcon ou dans une maison avec jardin. Certains prennent de belles résolutions pour le monde d’après. D’autres doivent juste trouver les moyens de survivre à la crise d’aujourd’hui. Certains se prennent à rêver d’un autre monde possible, avec moins de voiture, moins de pollution, moins de consommation. Je dis oui, oui, oui, mais à condition que cela se conjugue aussi avec moins de violences conjugales, moins de maltraitance envers les enfants, moins de stress, plus de contacts, moins de biens, plus de liens, plus de solidarité.

Si, après la crise, on pouvait tous s’applaudir d’avoir su faire face ensemble, en étant concrètement plus solidaire les uns avec les autres, là je crois qu’on pourra dire qu’un autre monde est possible. Surtout, je plaide pour la mise en œuvre d’un revenu universel de base.

Y a-t-il une évolution d’une semaine à l’autre en termes de volume d’appels et de types de demandes?

Les questions fluctuent effectivement. Cette semaine, nous avons reçu beaucoup moins d’appels sur la question de l’hébergement d’urgence alors que c’était le cas lors de la mise en service de la ligne. C’est la preuve que l’ouverture du Foyer Frank-Thomas et de la caserne des Vernets a répondu à un besoin. Par ailleurs, nous collaborons avec le Caré pour la mise à disposition de douches pour les personnes sans-abri au centre sportif de Varembé (ndlr. mises en service mercredi). Nous réorientons aussi pas mal de demandes vers nos partenaires associatifs, comme l’association Païdos qui héberge des familles sans abri ou l’Armée du salut.

Les femmes en situation de détresse – et elles sont nombreuses compte tenu des violences domestiques constatées durant cette période – sont orientées vers Aspasie et le Cœur des Grottes, dans le cadre d’une collaboration avec les services et ma collègue Sandrine Salerno.

Et je rappelle que nous avons soutenu les Colis du cœur dans une distribution de bons alimentaires. Le nombre de bénéficiaires des Colis du cœur a très sensiblement augmenté. C’est encore une preuve que les besoins sont là. Ces derniers jours, nous avons reçu beaucoup de demandes de personnes en situation de grande détresse. Elles n’ont plus de rentrées financières pour assurer le quotidien, tout simplement!

Le genre de demandes durant la crise épidémiologique diffère-t-il des questions des personnes qui se rendaient avant aux Points Info?

Les Points Info sont des dispositifs essentiels, à plusieurs titres. D’une part, il s’agit de rassurer les personnes, de désamorcer leurs angoisses. D’autre part, en subsidiarité par rapport aux prestations cantonales qui se concentrent sur les aides financières et les questions de santé, nous prodiguons des conseils pour trouver par exemple une alimentation moins chère mais saine, pour accéder aux Colis du cœur, etc. Pendant cette crise, plus que jamais, notre rôle d’orientation sociale est prépondérant. Nous agissons en direct pour les personnes les plus fragiles, mais en même temps, nous essayons d’orienter les personnes en détresse vers le service ou l’association le mieux à même de répondre aux besoins.

Dans les méandres de l’aide sociale, il est parfois difficile pour les personnes de s’y retrouver. Nous devons les aider. Dans certains cas, nous réalisons les démarches avec elles, voire pour elles.