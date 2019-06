Cette activiste afro-américaine a couru le monde

Jean Sindab était une activiste et lobbyiste internationaliste afro-américaine engagée dans la lutte contre le racisme, le sexisme et l’exploitation économique. Née à Cleveland le 23 octobre 1944, elle grandit à New York dans un foyer à faible revenu tenu par sa mère.

À la suite d’un double master en science politique et relations internationales de l’Université Yale, puis d’une thèse en science politique et ressources humaines, elle obtient le titre de docteure en 1984. À ce moment, elle est déjà directrice exécutive depuis quatre ans au sein du Washington Office on Africa (WOA), un organisme qui a pour but d’influencer la politique étrangère étasunienne contre l’apartheid en Afrique du Sud et en Namibie.

Parallèlement à son engagement au sein du WOA, Jean Sindab est également consultante pour le King Center for Non-Violence (1986), la Rainbow Coalition (1984-1986), le Conseil de l’ONU sur la Namibie et le Centre contre l’apartheid de l’ONU (1982-1986).

C’est à travers l’ensemble de ces activités qu’elle acquiert les compétences et connaissances de terrain lui servant par la suite dans le Programme de lutte contre le racisme (PLR) du Conseil œcuménique des Églises (COE), à Genève, qu’elle rejoint en 1986.

Réseautage de femmes victimes

Durant ses cinq années au sein de l’organisation, Jean Sindab occupe les fonctions de secrétaire exécutive, puis de codirectrice du PLR et de coordinatrice du sous-programme Women Under Racism.

Au sein de ce dernier, elle participe activement à la théorisation sur l’interconnexion des oppressions de «race», sexe et classe, de même qu’au réseautage de femmes victimes de racisme à travers le monde.

Bien qu’établie au Grand-Saconnex à cette période, Jean Sindab s’implique peu au niveau genevois et suisse, ce qui s’explique sans doute par le fait que ses fonctions l’amènent à devoir fréquemment voyager autour du globe. Au printemps 1991, elle retourne à New York et intègre le National Council of Churches of Christ. Le 8 janvier 1996, elle meurt à l’âge de 51 ans d’un cancer du sein.

(TDG)