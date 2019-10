Cet hôtel du centre-ville «où les mineurs sont maltraités»

Le troisième rassemblement en l’espace de quatre mois. À chaque fois, le trottoir s’avère trop petit. Ils étaient 150 participants en juillet devant le bâtiment du Service de protection des mineurs (SPMI); autant à la mi-octobre, sous la pluie, réunis face au foyer de l’Étoile, exigeant à voix haute la fermeture de cette adresse indigne.

Ils étaient plus encore mardi soir, regroupés dès 18 h au pied de la façade d’un hôtel sans étoiles, mais pas sans service d’ordre. Aïda, il s’appelle, et le Collectif Lutte des MNA (pour mineurs non accompagnés) l’a dans le nez depuis longtemps déjà, au point de réclamer une fois encore, à même la rue, sa fermeture pure et simple et «l’expulsion de son gérant».

Comportement raciste

Les oreilles de ce dernier ont dû siffler: 200 personnes très remontées sous ses fenêtres, fustigeant ses méthodes douteuses, son comportement raciste, son incapacité à gérer une clientèle placée là par le SPMI, avec la bénédiction de nos autorités, qui ont fait de l’Aïda – quel nom impropre – le lieu d’hébergement principal dans la ville pour les mineurs étrangers pris en charge par ce même SPMI. Il suffit de se présenter à la réception de cet hôtel particulier donnant sur la plaine de Plainpalais pour avoir, aussitôt, envie de repartir en courant.

Sauf que, ce mardi, les clients du soir, même cantonnés à l’extérieur, ne repartent pas. Pendant près de quarante-cinq minutes, ils décrivent, à mots choisis, tout ce qui ne va pas à l’intérieur.

Dossier à charge, solidement documenté, la colère en plus pour en donner à entendre le contenu à travers des témoignages précis et accablants. «Lorsque nous avons rencontré les conseillers d’État à la fin août, ceux-ci nous ont affirmé que l’Hôtel Aïda, c’était du passé. Or, deux semaines plus tard, nous apprenons que pas moins de 40 mineurs venaient d’y être logés. Aujourd’hui, on parle d’une trentaine», résume une intervenante. Elle est écoutée, puis applaudie par le plus grand nombre.

Une voie bouclée

La police, de son côté, veille au grain. Elle a mis du monde dans l’allée de cette hôtellerie infréquentable. Non sans prendre la décision qui s’imposait: boucler l’une des voies de l’avenue Henri-Dunant, afin de prévenir toute embrouille au ras du bitume. Les cyclistes pressés sont les seuls à ne pas comprendre.

En mettant le pied à terre, ils auraient mieux saisi les enjeux d’un débat qui concerne tout le monde. L’ouverture annoncée d’un foyer de 20 places à la route de Malagnou? Les mineurs sont actuellement six fois plus nombreux sur le territoire genevois. «On va trier sur le volet, constituer une élite, ne garder que des jeunes extrêmement conformes», s’inquiètent certains. La rue montre autre chose: des êtres violemment désocialisés, en rupture de tout, dont la désespérance saute à la figure.

Les manifestants sont jeunes et très déterminés. (Photo Laurent Guiraud)

Des mineurs, mais aussi des jeunes majeurs. Ils survivent ensemble, dans un désoeuvrement commun. Du chemin Galiffe sur la rive droite au quartier des Pâquis, en passant par la Jonction et Plainpalais. Leur nombre a encore augmenté depuis la fin de l'été. Pour eux, un dispositif d'accompagnement fait cruellement défaut. C'est ce qui manque aujourd'hui, à commencer par un véritable travail de rue.

Nos autorités ont depuis longtemps en main les rapports qui disent cela, et qui insistent sur la nécessaire coordination entre le social, la santé et la sécurité. Les rapports écrits et les bonnes volontés pour mettre en oeuvre, dès demain, leurs recommandations. Les professionnels aguerris sont dans la place; ils n'attendent que les moyens dédiés pour se mettre enfin au boulot.

Prochain rassemblement

Dans l'intervalle, une nouvelle manifestation est d'ores et déjà annoncée. Elle aura lieu le samedi 16 novembre et marquera les cinq ans écoulés depuis l'incendie du foyer des Tattes. Ce jour-là, le rassemblement promet d'être plus massif encore. A défaut de pouvoir travailler, la rue proteste et propose.

Les slogans et banderoles interpellent une fois de plus nos autorités. (Photo Laurent Guiraud)