Ces points noirs qui irritent les habitants de Plainpalais

Les habitants de Plainpalais ont de la patience, mais il ne faut pas pousser. Ils viennent de déposer une pétition munie de 314 signatures auprès du Conseil municipal de la Ville de Genève pour que les derniers aménagements en faveur de la mobilité douce soient effectués dans le quartier Cluse-Roseraie. Le dossier remonte à 1998.

«Il y a vingt ans, 39 propositions ont été faites par un groupe de travail, rappelle Françoise Dourver, présidente de la maison de quartier. Elles ont été acceptées par le Municipal de l’époque. Un premier bilan, dressé en 2009, montrait que la plupart d’entre elles ont été réalisées – la zone 30 km/h à Cluse-Roseraie, le parc des Chaumettes, etc. Mais pas toutes. À nos yeux, quatre points noirs importants subsistent, qui font l’objet de notre pétition.»

Rues, parc et place

Deux rues, une place et un parc constituent ce quatuor. Dans le détail, la rue Micheli-du-Crest «demeure problématique à la sortie de l’école, note Françoise Dourver. Nous désirons qu’elle devienne une zone de rencontre.»

Tout proche, le parc des Chaumettes ne donne pas entière satisfaction: «Pour la sécurité des enfants de l’école toute proche, nous aimerions notamment que des haies soient plantées entre le parc et la rue Lombard, et que des aménagements soient réalisés pour ralentir les cyclistes et empêcher les motos de le traverser.»

La place Saint-François, elle, est actuellement en chantier. Que veulent les habitants? «Transformer ce lieu en zone de rencontre végétalisée, ce qui créerait une continuité avec le parc de la Villa Freundler. Le secteur Cluse-Roseraie manque d’espaces verts dignes de ce nom», souligne Françoise Dourver.

La rue Jean-Violette est aussi montrée du doigt. Les habitants désirent qu’un mail central végétalisé y soit aménagé dans sa partie la plus large.

Circulation et densité

«Ces propositions ont été discutées en 2016 lors d’un forum piloté par l’Association transports et environnement, à l’occasion des 30 ans de notre maison de quartier. Le secteur Cluse-Roseraie est très densifié et la circulation, au vu du nombre d’employés qui viennent y travailler, est intense», remarque encore Françoise Dourver.

Motion renvoyée en commission

La pétition est désormais liée à une motion déposée par les Verts à la fin de 2017: «Elle vient d’être renvoyée en Commission de l’aménagement, précise l’élue écologiste Delphine Wuest. Notre objectif est de faire remonter la parole des habitants du quartier, sécuriser les cheminements piétonniers et favoriser les déplacements des personnes à mobilité réduite.» (TDG)