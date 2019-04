Ces étudiants qui habitent chez des aînés genevois

Cela faisait plusieurs années que Michelle Berthier, 86 ans, vivait seule dans sa grande maison de Troinex. Jusqu’à l’arrivée, en 2017, de Yann-Marius Soma, 27 ans, doctorant en droit international originaire du Burkina Faso. Cet improbable duo s’est formé grâce au programme «1 h par m²».

Lancé en 2016 par l’Université de Genève (lire notre édition du 27 avril), il vise à promouvoir les cohabitations intergénérationnelles. «À Genève, plus de 14 000 personnes vivent seules dans des logements de quatre pièces ou plus, tandis que les étudiants peinent à se loger», explique Sabine Estier Thévenoz, coordinatrice du projet.

Les personnes disposant d’un grand logement sont invitées à offrir une chambre aux étudiants, dont le «coût de location» est évalué en mètres carrés. Ainsi, pour une pièce de 20 m², l’étudiant devra rendre vingt heures de services à accomplir durant le mois, tels que des courses, de l’assistance informatique, du ménage, les soins de santé étant exclus. En complément, les étudiants paient 100 francs pour les charges.

Ils dînent ensemble le mercredi

À Troinex, Yann-Marius s’occupe ainsi d’ouvrir et de fermer les volets, tâche devenue difficile pour son hôte. Le jeune homme cuisine, relève le courrier et nourrit le chat. Tous les mercredis, le duo dîne ensemble. «Je n’aurais pas pu rêver mieux», témoigne Michelle. Yann-Marius, lui, se sent adopté et appelle même l’octogénaire «maman»: «Je viens d’une famille nombreuse, et j’aime le contact avec différentes générations, la convivialité.» Seule contrainte: les étudiants doivent être présents six nuits par semaine et ne pas rentrer trop tard sans accord préalable. «Ce n’est pas gênant, il suffit de discuter avant pour se mettre d’accord.»

Michelle sait qu’à la fin de ses études, Yann-Marius repartira, même si elle «préférerait qu’il reste». En attendant, le doctorant savoure l’expérience: «Nous apprenons beaucoup des personnes âgées, de leurs histoires et leurs expériences. En plus, c’est agréable de se sentir utile.»

