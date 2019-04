«Ces élèves ne reviendront pas dans le cycle de Montbrillant»

Alors qu’un élève a été blessé par un coup de couteau mardi matin au Cycle d’orientation de Montbrillant (lire nos éditions des 3 et 4 avril) et qu’une élève avait déjà introduit une arme blanche en février dans le même établissement, la conseillère d’État socialiste en charge du Département de l’instruction publique Anne Emery-Torracinta met ces faits divers en perspective. Elle décrit notamment les mesures de prévention qui avaient pourtant été mises en place. Interview.

Le silence du Département de l’instruction publique sur l’affaire a été critiqué,pourquoi attendre maintenant pour parler?

Évidemment, j’ai été très choquée par ce qu’il s’est passé et je n’entends pas que l’école devienne un champ de bataille. Mais quand il y a des situations particulières, on a toujours une forme de prudence dans la communication. Et je souhaitais avoir un temps de rencontre avec la directrice de l’établissement, que j’ai vue jeudi. La direction a très bien géré les choses. Il n’y avait pas d’urgence à communiquer. Au-delà de l’émotion, il fallait avoir des éléments d’appréciation.

Vous ne pouvez pas commenter les cas particuliers, mais que pouvez-vous dire de l’agression survenue à Montbrillant mardi?

Je ne peux effectivement pas donner d’éléments détaillés, mais j’aimerais que l’on comprenne qu’il s’agit d’un règlement de comptes entre deux personnes qui aurait pu se passer en dehors du cadre scolaire. C’est une situation moins déséquilibrée que ce qu’on pourrait imaginer. Indépendamment des décisions de sanctions qui seront prononcées, je peux vous dire que quoi qu’il arrive, ces élèves ne reviendront pas au Cycle de Montbrillant.

L’agressé non plus?

Oui, car c’est un règlement de comptes. Il faut les séparer, ne serait-ce que pour les protéger et pour la sérénité de l’établissement. Mais j’insiste sur le fait que de ne pas revenir dans l’établissement n’est pas une sanction en soi, celle-ci sera prise ultérieurement par le conseil de discipline. Il arrive de devoir déplacer un élève.

Lors de la saisie de deux pistolets de type softair et d’un couteau de combat au Cycle de Cayla en janvier, trois élèves avaient été exclus pendant deux semaines. En comparaison, est-ce proportionnel?

Il y a des règles. Un directeur ne peut pas exclure un élève ad vitam aeternam. Pour le cas de Montbrillant, le département a l’intention de saisir le conseil de discipline pour qu’une instance composée de membres externes puisse examiner ce qu’il s’est passé.

Selon le rapport Signa, qui recense les actes de violences dans les établissements publics genevois, près de 50% des cas ont eu lieu au cycle en 2017-2018. Y a-t-il un problème spécifique au cycle?

Si on regarde les chiffres sur la durée, il y a plutôt une diminution des cas. Le passage à l’acte avec une arme blanche est extrêmement rare. Toute statistique dépend des cas qui sont signalés, en l’occurrence par les écoles. C’est clair que c’est un âge difficile. On constate sur le terrain un rajeunissement des élèves auteurs de violence. Par exemple, il y a deux ans, un directeur d’école primaire d’un quartier plutôt de classe moyenne, voire favorisé, me disait que pour la première fois de sa carrière, il avait dû recadrer des élèves de 4 ans, en les faisant venir dans son bureau à plusieurs reprises. Ils n’étaient pas violents au sens strict du terme, mais avaient un problème de comportement.

On ne peut pas mettre de détecteurs de métaux à chaque entrée d’école, alors que faire?

On ne fouille pas les sacs des élèves, en revanche, nous leur rappelons toujours qu’ils n’ont pas à détenir ni à se déplacer avec des armes. On mène des actions de prévention. Au Cycle de Montbrillant, les élèves de neuvième année ont tous suivi une demi-journée sur la gestion des conflits. Toujours dans ce cycle, un travail a été fait avec les élèves de dixième année et Action Innocence sur les réseaux sociaux. L’école n’est pas à l’abri de ce qui se passe dans la société. On fait au mieux pour que ce soit un lieu serein, le plus neutre et protégé possible. (TDG)