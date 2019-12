«Ces démissionnaires MCG sont des frustrés»

Deuxième parti verniolan, derrière les socialistes, le Mouvement citoyens genevois (MCG) fond comme neige au soleil. Comme la «Tribune de Genève» l’a annoncé en primeur mardi soir sur son site tdg.ch, il ne reste dorénavant plus que six élus au Délibératif de la seconde ville du canton. Une véritable hécatombe... alors qu’ils étaient douze à avoir été élus au sein du MCG, au printemps 2015, à Vernier. Et les autres communes ne sont pas épargnées par les défections, elles aussi. Trois questions à Francisco Valentin, président cantonal du MCG.

Votre sentiment face à toutes ces démissions? Pas terrible pour votre image...

Dans 95% des cas, je ne regrette pas ces démissions, même si celles-ci, je vous l’accorde, ne sont pas très bonnes pour notre image. Mais depuis nos débuts, tout le monde sait que nous sommes un peu un parti de pirates… les rebelles de la République! Avec Éric Stauffer comme capitaine de navire, nous avons réussi à faire un bond important en avant en disant tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Nous devons continuer ainsi, tout en dialoguant avec les autres formations politiques. Il faut arriver à négocier, au risque, sinon, de prêcher dans le désert.

À Vernier, particulièrement touché par les départs, certains rejettent la faute sur le revenant Thierry Cerutti. Qu’en pensez-vous?

Certains apportent du bonheur en adhérant à un parti… d’autres en le quittant! Au MCG, on a récupéré beaucoup de déçus d’autres formations politiques, qui pensaient pouvoir assouvir leurs ambitions personnelles chez nous. Un certain nombre des démissionnaires figurent dans cette catégorie-là. Nous ne sommes ainsi pas prêts à prêter le flanc aux critiques de ces personnes frustrées qui se sont davantage engagées en politique pour leurs propres intérêts que pour un don de soi envers la communauté. Sans se préoccuper de leurs compétences et de leur côte d’éligibilité. Il est évident que le retour de Thierry Cerutti a participé à leur déception. Mais celui-ci est à l’origine de notre mouvement et il reste populaire, n’en déplaise à ses détracteurs. Tout comme notre ancienne présidente Ana Roch. Ensemble, ils forment le meilleur ticket possible pour Vernier. Mais d’autres auraient visiblement aimé partir tout seuls à la conquête de la Mairie…

Êtes-vous inquiet pour les élections de 2020?

Sincèrement, je suis assez confiant. Nous allons déposer d’excellentes listes, avec beaucoup de nouvelles têtes, au tout début de la nouvelle année, dans une dizaine de communes. Cinq d’entre elles présenteront aussi des candidats aux exécutifs (Ville de Genève, Vernier, Onex, Lancy et Plan-les-Ouates). Nous essayons à présent d’être plus attentifs au profil de nos candidats pour éviter des dérapages. Et des désistements en cours de législature. S’engager sur cinq ans, ce n’est pas rien. Nous nous réjouissons enfin que des apparentements avec d’autres partis se profilent dans certaines communes. Nous sommes sur la bonne voix.