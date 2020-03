Ces affiches électorales qui misent sur l’originalité

Les pantalons sont un peu moins larges, les cheveux résolument plus courts et les bandes du passage pour piétons peintes en jaune et non en blanc. Sur leur affiche électorale pour le Conseil municipal de Plan-les-Ouates, les quatre candidats de la liste des Vert’libéraux et du mouvement Fédéraction parodient les Beatles sur la pochette de leur album «Abbey road». «Au niveau communal, il faut avoir un peu de deuxième degré», souligne Laurent Seydoux, à l’origine de l’idée.

Les Beatles ont la cote cette année. Les trois candidats à l’Exécutif de la liste «Unis pour Jussy» ont eu la même idée. Le clin d’œil est moins appuyé. Forcément, à trois, c’est plus compliqué.

Certes ces scènes ont été vues et revues au cours de ces cinquante dernières années. Mais ces formations ont néanmoins le mérite d’avoir osé sortir des codes en vigueur. De proposer des images qui tranchent avec le traditionnel portrait posé sur fond neutre. Sur les quelque 2100 candidats aux élections municipales de dimanche, rares sont ceux qui ont fait preuve d’originalité.

«Montrer leur sérieux»

Comment expliquer ce manque d’audace? «En termes de fantaisie, la logique est complètement différente entre des votations et des élections, observe Sandro Cattacin, sociologue à l’Université de Genève. Dans le cadre des premières, les partis vont chercher à étonner; pour les secondes, ils voudront d’abord rendre visibles leurs candidats et montrer leur sérieux. La marge de manœuvre est alors limitée.»

À l’approche des élections communales, les grands partis cantonaux proposent des «canevas» à leurs sections et les encouragent à respecter leur charte graphique.

La plus grande unité se trouve certainement parmi les libéraux-radicaux. «Nous ne sommes pas un parti conservateur pour rien», plaisante Bertrand Reich. Seule l’affiche de Simon Brandt, candidat à l’Exécutif de la Ville de Genève, se démarque, selon le président: «Le bleu est légèrement différent.»

Au sein du comité directeur du PDC, on défend également un certain conformisme. «On demande que le logo soit respecté et que l’affiche ait une dominante orange», détaille son secrétaire général, Nicolas Fournier. Sur les 225 candidats qui brigueront un siège le 15 mars, 220 se sont fait photographier habillés en blanc sur fond orange. À l’instar des Socialistes et des Verts, le parti de centre droit précise toutefois qu’il n’est pas «figé» sur la question.

Une des affiches du PDC pour Grand-Saconnex.

Le PDC compte ainsi quelques dissidents. La section du Grand-Saconnex en fait partie. «Ils font toujours des affiches un peu différentes», observe Nicolas Fournier. Cette année, pour l’élection à l’Exécutif, la section a opté pour des portraits mosaïques. Le procédé n’est pas nouveau, mais il offre une alternative. De près, il s’agit d’une multitude de petites photos prises lors de divers événements de la section juxtaposées les unes à côté des autres; de loin, on distingue le visage des candidats. «Cela illustre la multitude de facettes de notre société», résume le maire Jean-Marc Comte, qui ne se représente pas.

«Bousculer les codes»

Le magistrat aime «bousculer les codes et les habitudes. C’est un peu cela la politique, non?» À l’entendre, certains membres de la section étaient bien plus provocateurs à l’époque. «Lors d’une précédente campagne, nous voulions interpeller les habitants au sujet de l’art sur le domaine public, se souvient Jean-Marc Comte. Nous avions emballé certains objets à la façon de Christo. Cela n’avait pas plu, j’avais dû payer une amende.»

À ce titre, les plus petits partis ou formations indépendantes jouissent d’une plus grande liberté. Si les Vert’libéraux cantonaux ont, à leur tour, édicté une charte, une grande autonomie est laissée aux sections communales. «Nous avons un tout petit budget pour cela», note Cenni Najy, secrétaire général du parti.

L'affiche de l'Alternative de Satigny.

L’Alternative de Satigny n’a, elle, tout simplement pas dû se poser la question d’une éventuelle ligne graphique. «L’idée à la base était d’inciter les gens à utiliser d’autres moyens de transport que la voiture, ensuite nous nous sommes amusés», résume Willy Cretegny, candidat à l’Exécutif. Sur l’affiche, lui est à cheval, les autres à rollers, en surf ou en raquettes.

La fin des affiches?

Si les affiches électorales semblent toujours populaires, elles vivraient cependant leurs dernières années, à en croire le sociologue Sandro Cattacin. «Elles sont essentiellement destinées aux personnes d’un certain âge qui ne sont pas présentes sur les réseaux sociaux et connaissent déjà les politiques», analyse l’universitaire. Selon lui, les affiches papiers devraient être remplacées par des supports multimédias d’ici à une vingtaine d’années. «Les candidats pourraient alors raconter leur histoire et interagir avec les habitants», détaille-t-il.