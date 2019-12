«Ces accusations ne tiennent pas debout»

Vendredi aux aurores, le député PLR et conseiller municipal Simon Brandt a été arrêté par la police, avant d’être relâché quinze heures plus tard, après quatre perquisitions. Prévenu de violation du secret de fonction, le candidat à l’Exécutif de la Ville de Genève s’exprime pour la première fois sur les circonstances de son interpellation, qu’il juge disproportionnées, et clame son innocence.

Simon Brandt, votre arrestation a alimenté de nombreuses rumeurs. Que s’est-il vraiment passé?

À 7h15, je sortais de chez ma mère, chez qui j’avais passé la nuit, pour aller au Grand Conseil (ndlr: session du budget). En bas de l’immeuble, trois inspecteurs m’ont demandé de les suivre. Au total, ils étaient onze, postés devant mon domicile, celui de ma mère et de mon ex-compagne. J’ai été amené dans les locaux de l’Inspection générale des services (IGS). Là, on m’a demandé de me dévêtir. On m’a placé en cellule, avant de m’en sortir pour m’installer dans une autre pièce. On m’a ensuite passé les menottes pour me les enlever quelques minutes plus tard. Une fois à l’Hôtel de police, on m’a remis en cellule. J’ai appris pourquoi j’étais là vers 16h45, en même temps que mon avocat, que je venais de voir.

Y a-t-il bien eu perquisition?

Oui, il y en a eu quatre au total. Vers 11h, on m’a emmené à mon bureau, puis chez ma mère, où l’on a perquisitionné ma chambre d’enfant. On a pris tous les ordinateurs, un disque dur externe et même les clés USB de ma sœur. On a fait pareil chez moi et chez mon ex-compagne, comme si j’avais pu y cacher des choses.

Alors, que vous reproche-t-on?

À 16h45, mon audition par la police a commencé et a duré quatre heures. J’ai compris qu’un volet concernait la diffusion du rapport sur les notes de frais des fonctionnaires de la Ville, dont on me soupçonne d’être l’auteur, bien que le document soit considéré comme public par le préposé aux données et à la transparence. L’autre reproche, en revanche, était gravissime: on m’a dit avoir découvert fortuitement dans mon téléphone (ndlr: confisqué lors d’une première perquisition en juin) un message portant à croire que j’avais transmis des données police à un tiers, via mon poste de travail.

Et l’avez-vous fait?

?Dans ce message, envoyé en décembre 2018, je confirmais à un tiers qu’une connaissance commune avait bien déposé une main courante. Mais je l’ai vérifié oralement auprès d’un autre proche, et non pas dans les dossiers police. Je n’ai jamais consulté la main courante, je ne sais même pas si j’y ai accès car je n’en ai pas besoin dans mon travail. Par ailleurs, à cette période, je n’étais même pas au travail mais en vacances. Consulter des dossiers tels que ceux-ci laisse une trace dans le système. Or, les policiers n’ont même pas vérifié avant de m’arrêter! Au vu de mes réponses, le procureur général m’a informé que ces vérifications allaient être faites. Ces accusations ne tiennent pas debout.

L’action de la police était-elle disproportionnée selon vous?

Si on m’avait téléphoné, envoyé une convocation au lieu de venir me cueillir au pied du lit, je serai venu. Si on m’avait fait chercher à mon travail, j’aurais coopéré. Moi, Simon Brandt, 1m93, 68 kilos, candidat à la Mairie qui n’aime pas voyager, je n’allais pas m’enfuir, je ne suis pas violent! On m’a fait comprendre que j’allais passer la nuit en cellule, et finalement ça n’a pas été le cas. C’était impossible de faire plus violent, à part en mobilisant le char Piranha ou le groupe d’intervention! D’autant plus que ces policiers savaient que la perquisition de juin m’avait déjà beaucoup choqué. Tout cela n’était pas justifié.

Y voyez-vous une revanche vis-à-vis de Pierre Maudet, qui vous a placé à votre poste actuel à la police?

Prétendre que je fouillerai dans les dossiers pour ce dernier n’a aucun sens et est une accusation très grave. Je suis la dernière personne à pouvoir le faire en toute discrétion. Pierre Maudet a nommé des dizaines de personnes à la police, avec un statut bien supérieur au mien. Mais probablement qu’à travers moi, certains souhaitent l’atteindre ou obtenir des informations à son sujet. Des policiers étaient très hargneux, d’autres moins. On m’a jeté en pâture sur la place publique. Pourquoi maintenant, à la veille du budget, le jour même de l’audition de Pierre Maudet, alors que la police avait déjà saisi mon téléphone il y a six mois?

D’autres éléments ont-ils attisé la curiosité des inspecteurs?

On m’a aussi reproché la présence de certains documents sur mon bureau (rapport d’arrestation sur les antispécistes, directive VIP), alors qu’ils m’avaient été donnés par des collègues policiers pour pouvoir simplement effectuer le travail d’analyse pour lequel je suis employé.

Cette affaire remet-elle en question vos prétentions à la Mairie?

Paradoxalement, elle m’a donné beaucoup d’énergie. Sur le volet police, mon innocence est facilement prouvable. La plainte sur le rapport de la Ville, pourtant public selon le préposé, montre quant à elle le message de l’Exécutif actuel: élus, taisez-vous, sinon voici ce qui vous arrivera! Ma mère a été perquisitionnée trois fois en six mois juste parce que son fils fait de la politique! Ce n’est pas acceptable.

Contestez-vous votre suspension?

J’ai été libéré de mon obligation de travailler. Je ne me vois pas retourner travailler à la police avant que le doute soit levé sur cet aspect.

Le budget voté à une large majorité

Le Conseil municipal s’est retrouvé dans une atmosphère particulière samedi à l’heure de voter le budget de la Ville de Genève. D'abord parce que l'interpellation de Simon Brandt est sur toutes les lèvres. Parce qu'il s'agit aussi du dernier débat budgétaire pour celle qui veille sur les finances municipales depuis 2007, la magistrate Sandrine Salerno. Enfin parce que pour une fois durant cette législature, les partis y ont tous trouvé leur compte, acceptant le texte à une large majorité.

Seul le Parti du Travail (PdT) s'est abstenu. Pourtant, le budget est déficitaire de 20 millions de francs (sur 1,196 milliard de francs de charges). En cause: la baisse des rentrées fiscales des entreprises avec l'entrée en vigueur de la RFFA. «La Ville est à un tournant, prévient le MCG Daniel Sormanni. À l'avenir, il faudra maîtriser les dépenses.» Une réserve conjoncturelle doit permettre d’éponger les pertes.

L’année 2020 verra la création de 110 nouvelles places de crèche, le renforcement du système de contrôle interne, l’ouverture de la Nouvelle Comédie et la pérennisation de l'hébergement à l'année des sans-abri, inespérée en début de législature. Le projet de budget affichait un déficit plus important encore, de 30 millions de francs. Ce trou a pu être en partie comblé grâce à la hausse de la subvention cantonale pour l'entretien des routes. De quoi dégager une marge de manœuvre et permettre aux élus, en campagne électorale, d'avoir quelques millions «à distribuer».

Des ajustements ont été faits en commission. Trois associations de réinsertion, menacées par la disparition du «Fonds chômage», ont pu être sauvées. La baisse du centime additionnel à 45.49, défendue par le MCG l'an dernier, a été maintenue. La création de dix postes de pompiers supplémentaires, proposée par Maria Pérez du PdT, a été validée début décembre.

Malgré tout, le marathon budgétaire aura duré une douzaine d'heures samedi. Une quarantaine d'amendements ont été déposés. Le PLR Rémy Burri a fustigé «les correctifs des mauvais perdants de la gauche». «Les citoyens ne sont pas dans les salles de commission. Il faut qu'ils comprennent les arbitrages que l'on fait», a répondu la Verte Uzma Khamis Vannini.

Reste que seule une poignée d'amendements ont été acceptés. La gauche n'a que rarement pu compter sur le PDC: pour la subvention à l'association Viol Secours ou pour la hausse de celle octroyée à l'Institut des cultures arabes et méditerranéennes. Par ailleurs, et comme ce fut souvent le cas lors des cinq dernières années, la droite élargie (PDC, PLR, UDC et MCG) a imposé sa volonté. Post Tenebras Rock voit sa subvention amputée de près d'un quart, tandis que le fonds pour l'urgence climatique attendra.

L'ombre de Simon Brandt aura plané tout au long des débats. Viendra? Viendra pas? Auditionné samedi encore, le PLR est arrivé juste à temps pour voter les délibérations finales, sous les applaudissements d'une partie de la droite. Mais trop tard pour sauver l'augmentation de la subvention au Refuge de Darwyn, qu'il avait fait passer en commission. Et que la gauche, aidée par le PDC, s'est empressée d'enterrer en son absence. Mais pour lui, l'essentiel était ailleurs. Théo Allegrezza