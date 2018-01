Ces Genevois se paient une nuit à bas prix dans les palaces

Trois chambres d’hôtels de luxe, trois grandes fenêtres, trois vues au réveil. Alexandre Turian, 44 ans, a ouvert les rideaux sur une cour intérieure morose et bétonnée aux Pâquis. Yvette Etienne, 65 ans, a contemplé avec son mari la fontaine en pierre du Jardin Anglais et le lac endormi. Quant à Cédric, 30 ans, il n’oubliera de sitôt son tête à tête avec les champs nus et noirs menant au tarmac de l’aéroport. Ces clients genevois, que nous avons rencontrés au saut du lit, ont participé à la Nuit de l’hôtellerie. Une initiative encourageant les habitants à découvrir les établissements de luxe du canton à prix cassé (lire encadré).

Hôtel historique

Ainsi la chambre des époux Etienne, «une premium» à l’Hôtel Métropole coûte d’ordinaire entre 500 et 600 fr. la nuit. «Nous avons payé quatre fois moins», sourient-ils dans le hall datant de 1854. «Tant qu’à se faire plaisir», le couple de retraités n’a pas hésité à manger vendredi soir au restaurant gastronomique du 5 étoiles. «Ah ce filet de canette avec un petit verre de Nebbiolo», se souvient Philippe, les yeux fermés. «Et moi des tagliatelle de seiches, si tendres, avec un Minuty», s’exclame Yvette. «Un quoi», lui demande-t-on? C’est un rosé de Provence, dit-elle. Mais vous ne connaissez rien au vin!» Sinon, rien à redire sur la chambre hôtel? «Si, relève la retraitée. Elle était mal insonorisée et un peu de soleil sur le Léman n’aurait pas nui.» Il faut dire qu’en matière de panorama, les époux sont servis au quotidien: «Nous habitons dans un immeuble sur les falaises de Saint-Jean. Alors la vue…»

Design et épuré

Changement de rive. Et de style. A la rue Richemont brille un 4 étoiles, très branché, design et épuré: le N’vY. Sur des écrans plats à la réception défilent des mannequins boudeurs et les coups droits de Federer. Alexandre et sa femme Francine («Je ne veux pas être sur la photo») sont prêts pour le «check-out». Ils ont passé «une très belle nuit» dans leur chambre bradée à 100 fr.: «ça doit en valoir le triple», suppose le mari qui juge le service parfait et très courtois. «On n’a jamais eu l’impression de passer pour des clients de seconde catégorie. C’est agréable.» Le couple, vivant à Grand-Pré, a aussi choisi de s’attabler vendredi soir au restaurant de l’hôtel. En entrée: un émietté de tourteau au guacamole. «Pas assez de crabe, trop d’avocat», selon Alexandre qui a apprécié en revanche son goûteux «Burger Charolais». Les pâtes à la tapenade de tomates de Francine manquaient de cuisson à son goût. «On me les a recuites et elles étaient parfaites. On m’a proposé un autre plat en remplacement.» Pour les époux, qui ont placé leur enfant de 8 ans chez sa tante, l’expérience «des vacances à Genève» s’est révélé une réussite: «Ennfin surtout au check-in, nuance Frédéric. Au réveil c’est un peu la douche froide. Parce qu’on ne part à la découverte d’une ville inconnue comme en vacances.» Autre bémol, ajoute l’éducateur: «Le petit dej’, à 30 fr., n’est pas compris. Dommage.»

Vue sur les avions

Cap sur Palexpo où Cédric Fidèle, habitant du Petit-Lancy, ne tarit pas d’éloge sur le Starling, «un 4 étoiles sup». «Un énorme hôtel d’affaires, de quelque 500 chambres, qui se diversifie en offrant des activités aux familles. Ce matin, dans le cadre de la Nuit de l’hôtellerie, il y avait par exemple un atelier-pâtisserie.» Pour les clients adeptes du mouvement, un «réveil tonique» était au programme. «Du sport et des étirements avant le petit-déjeuner offert», précise Cédric. Lui a préféré dormir, profiter de sa suite, du lit «king size» et du peignoir duveteux assorti aux pantoufles molletonnées. «J’ai regardé les avions. Ceux de KLM et les Boeing d’Emirates. Magiques.» Même sous un ciel gris de janvier. (TDG)