Cerutti réclame deux vendredis de congé

«Pour un Jeûne genevois et des jours fériés dignes de ce nom». Tel est l’intitulé du dernier projet de loi déposé par Thierry Cerutti au Grand Conseil. Vous rêvez de plus de congés… l’élu MCG espère pouvoir vous en donner! Avant de

garnir votre valise, il faudra toutefois que les députés acceptent cette perspective «orteils en éventail» dans un pays où les citoyens ont déjà refusé en votation une semaine de vacances supplémentaire.

Mais revenons-en à la dernière préoccupation de notre gendarme politicien. Thierry Cerutti veut prolonger le Jeûne genevois et l’Ascension en modifiant la loi sur les jours fériés, du 3 novembre 1951. Seraient déclarés fériés le vendredi suivant le jeudi de l’Ascension, ainsi que le vendredi suivant le jeudi du Jeûne genevois.

Populiste, l’ambition de ce bouillant MCG qui pourrait bientôt faire son retour au Conseil municipal de Vernier? Pas du tout, à entendre l’auteur du projet de loi. «À l’heure actuelle, force est de constater au sein de notre pays, les disparités et les inégalités qui touchent la population suisse en matière de jours fériés. Comme à l’accoutumée, les Genevois sont bien évidemment parmi les plus défavorisés.» La moyenne suisse se situe aux alentours de dix jours fériés

annuels, rapporte Thierry Cerutti. Or, «à Genève, la loi sur les jours fériés a établi ce seuil à neuf jours». Seuls quatre cantons sont moins bien lotis que Genève, avec huit jours fériés (Appenzell, Rhodes-Extérieures, les Grisons, Soleure et Thurgovie), précise le MCG, alors que «les Tessinois et les Uranais bénéficient de quinze jours fériés par an».

La demande de Thierry Cerutti est aussi très sérieusement motivée par «les désagréments dus à l’attractivité de Genève, qui engendre une perte significative de la qualité de vie. On ne compte plus aujourd’hui les cas avérés de maladie au travail, qui hélas sont en passe de faire de Genève un véritable eldorado professionnel pour les psychanalystes et autres psychologues spécialisés.» Dès lors, il serait opportun «que l’État entreprenne d’ajouter deux jours fériés à notre calendrier», plaide le MCG.