Celle qui rêvait de foot et de journalisme

Le crocodile jaune est recouvert d’une fine pellicule de givre. Il est 8 heures dans le préau de l’école des Genêts, dans le quartier de Moillebeau. Seule au milieu de l’étendue de béton, Marie Barbey-Chappuis nous attend. La jeune maman vient de déposer ses filles, âgées de 4 et 7 ans. «Comme toujours, c’était la course… J’ai la chance d’avoir un mari indépendant et des parents qui m’aident beaucoup», nous raconte la candidate à la Mairie de Genève. Elle se frotte les mains pour se réchauffer et réajuste son casque blanc.

Car si la matinée est glaciale, Marie Barbey-Chappuis a quand même choisi le vélo. «À cette heure-là, normalement, je file en quatrième vitesse à mon bureau en Vieille-Ville.» Mais depuis la semaine dernière, la Genevoise a pris un congé sans solde de son poste à l’État (ndlr: elle est cheffe de cabinet de Serge Dal Busco) pour pouvoir enchaîner stands, tournages et interviews. Bref, «mener ma campagne à fond».

Ce matin, la candidate a rendez-vous avec ses collègues du PDC devant une crèche du quartier. Objectif: faire signer la pétition qu’elle porte contre la hausse des tarifs. «C’est un des combats que je mène pour défendre la classe moyenne. Cette augmentation touche de nombreuses familles, qui ont été mises devant le fait accompli.»

Discussions en famille

Une demi-heure plus tard, Marie Barbey-Chappuis nous rejoint devant un chocolat chaud au tea-room du coin pour se réchauffer avant de continuer son marathon. La candidate aurait très bien pu se trouver à notre place. «Après l’université, je suis partie au Canada faire un master de journalisme d’un an. En revenant, j’ai fait des piges pour plusieurs médias de la région.» Renforcé par ses études en relations internationales, son intérêt pour la politique remonte à son enfance à Florissant. «Mon père était patron d'une PME et ma mère enseignante. Nous discutions beaucoup.»

??Commentatrice sportive

Mais sa marotte, c’est le journalisme sportif. «Voyager et rencontrer mes idoles me faisait rêver.» À 18 ans, elle est la première femme à remporter le concours des jeunes commentateurs organisé par la TSR, le Musée olympique et «L’Équipe», et jugé par Boris Acquadro. «Il fallait choisir un événement. J’ai opté pour la finale du 800 mètres. Car à l’époque, je faisais beaucoup d’athlétisme, je m’entraînais au Stade Genève.»

Le sport est effectivement omniprésent dans la vie de Marie Barbey-Chappuis. «J’ai toujours adoré le foot. Je rêvais de devenir joueuse professionnelle aux États-Unis. À l’école, j’étais la seule fille à en jouer à la récréation. À l’époque, c’était Mia Hamm qui faisait rêver les jeunes filles», raconte-t-elle les yeux brillants, précisant qu’elle participe encore aujourd’hui au tournoi des élus. Mais ce n’est pas tout. La candidate était aussi prof de ski pendant ses études. Et n’oublions pas le tennis. «Même si je n’étais pas très douée, je rêvais de recevoir la coupe de Roland-Garros des mains de Stefan Edberg.»

Finalement, elle ne finira ni à la «Tribune de Genève» ni dans une équipe de soccer américaine. «J’ai été engagée par le PDC comme assistante parlementaire au Grand Conseil. Plus que de parler de politique, j’ai eu envie d’en faire. Cela m’a tout de suite plu d’être dans l’action.»

Élue au Municipal de la Ville en 2007, puis cheffe de groupe PDC, Marie Barbey-Chappuis s’est effectivement engagée dans des dossiers concrets. L’attribution des places de crèche, la végétalisation de la ville (elle s’engage pour un parc sur le parking des Vernets) et, de manière plus générale, la défense de la classe moyenne. «C’est un peu la grande oubliée de l’Exécutif à majorité de gauche. J’ai pu constater que vivre en ville lorsque l’on a des enfants, entre les loyers, les primes maladie, le prix des crèches, est un luxe.»

Prétendante à l’un des cinq sièges de l’Exécutif, l’élue s’inquiète néanmoins de l’ambiance qui règne actuellement en Ville. Soit les menaces, les plaintes, les invectives que l’on peut entendre dans l’hémicycle municipal. «J’ai toujours essayé de faire de la politique de façon rassembleuse et d’aller chercher au-delà des clivages gauche-droite. Mais aujourd’hui, il faut sortir de cette guerre des tranchées, de ces conflits de politique politicienne. J’espère que le nouveau Conseil administratif amènera avec lui un nouvel état d’esprit.»