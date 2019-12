Céline Amaudruz porte l'insécurité à Perly sur la scène suisse

C’est un tour de force qu’a réalisé la vice-présidente de l’UDC Céline Amaudruz. Sous son impulsion, le débat d’actualité du 18décembre au Conseil national sera consacré à l’insécurité dans les régions frontalières. En quelques heures, la conseillère nationale genevoise a convaincu près de 80parlementaires que le sujet valait bien un débat d’urgence – exercice facultatif à la Chambre du peuple. Parmi les signataires de sa demande figurent des élus de son parti bien sûr, mais aussi bon nombre de libéraux-radicaux et de démocrates-chrétiens.

«Nous souhaitons attirer l’attention du Conseil fédéral sur le fait que la police manque de moyens, tandis que le Corps des gardes-frontière va vers une restructuration. Or la situation sécuritaire dans les régions frontalières est alarmante. Il faut prendre des mesures urgentes, au moins de manière temporaire», affirme Céline Amaudruz.

Les vols à l’arraché brutaux et à répétition dans le village frontalier de Perly (GE) ont été le point de départ de la démarche de l’élue. «Lorsqu’on dit à des femmes de ne plus sortir seules, il est urgent d’en débattre. Je suis très satisfaite de voir le nombre de collègues qui m’ont soutenue. C’est rare de porter un débat d’actualité genevois au niveau du parlement fédéral.» Effectivement, depuis l’introduction du débat d’actualité au National en 2014, les députés ont parlé de marchés publics, de transition énergétique, de relations avec l’Union européenne, mais ils n’ont encore jamais consacré cet exercice à des situations cantonales.

Contrôles à la frontière

Dans son interpellation urgente, Céline Amaudruz évoque ainsi les agressions de quatre femmes et d’un adolescent qui ont eu lieu ces derniers mois à Perly. Mais elle estime aussi que les autorités locales sonnent l’alarme au Tessin, en Suisse orientale, dans le Jura et dans le canton de Vaud. Elle demande notamment au Conseil fédéral s’il est prêt à prendre des mesures immédiates et à dégager des moyens pour assurer la sécurité dans les régions frontalières et s’il est disposé à introduire des contrôles temporaires à la frontière, tel que le prévoit l’Accord de Schengen. «Je pose des questions ouvertes, mes demandes sont provisoires. Mais il est important d’alerter le Conseil fédéral sur ce qui se passe dans nos régions», précise la Genevoise.

Une démarche qui fait mouche auprès de la conseillère nationale Jacqueline de Quattro (PLR/VD), signataire de l’interpellation urgente. «Pendant huit ans, j’ai été chargée de la Sécurité du canton de Vaud, directement confrontée à la sécurité transfrontalière. Nous devons veiller à travailler sur un contrôle intelligent aux frontières. Il ne s’agit pas de regarder qui importe trois salamis ou deux bouteilles de vin, mais de contrôler au coup par coup la possession d’armes, de drogues et d’identifier les personnes à risque. Si les gens savent qu’à la frontière suisse il ne se passe rien, nous devenons une cible facile.»

Conseil fédéral passif?

La goutte qui a fait déborder le vase et encouragé des Vaudois à soutenir la démarche de Céline Amaudruz est sans doute le braquage à l’explosif d’un fourgon de La Poste à Daillens lundi soir. En l’espace de six mois, le canton de Vaud a vécu trois attaques brutales de convoyeurs de fonds. L’attitude exprimée jusqu’ici par le Conseil fédéral à ce sujet ne passe plus: le département dirigé par Simonetta Sommaruga ne veut pas changer l’ordonnance qui permettrait de transporter de nuit des fonds dans des fourgons blindés lourds pour des raisons de protection contre le bruit.

«Je suis extrêmement fâchée par ces attaques sur les fourgons, réagit Jacqueline de Quattro. Nous avons les moyens de sécuriser entièrement ces véhicules. Avec mon collègue Olivier Feller (PLR/VD), nous allons revenir à la charge.» Dans deux questions orales qu’il vient de déposer, ce dernier demande en effet à la ministre Simonetta Sommaruga si elle est prête à contribuer à la recherche de solutions en vue de combattre ces attaques. «Le Conseil fédéral refuse que les fonds puissent être transportés de nuit dans des véhicules blindés lourds, alors que les fleurs coupées peuvent l’être», s’insurge le Vaudois.

Lui aussi plaide pour une solution temporaire. Il évoque une autorisation, pendant deux ans par exemple, des véhicules blindés lourds la nuit.