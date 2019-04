Ceinturant Genève, toute une région en surchauffe

Les discussions ont été serrées, au forum de l’emploi d’Annemasse. Une centaine d’employeurs ont tenté de séduire leurs futurs collaborateurs. En face d’eux, de jeunes professionnels avides de trouver le poste de travail de leurs rêves. Et ils sont légion, dans toute la couronne française de Genève. S’ils sont bien formés, ils tiennent souvent le couteau par le manche. La courbe des postes disponibles ne cesse de croître. Le choix est abondant d’autant plus que les postulants peuvent aussi se rabattre sur le canton. En Haute-Savoie, les chiffres reflétant la bonne santé de l’économie donnent le tournis: environ 215 000 emplois salariés y sont répertoriés. Tant les revenus que les investissements des entreprises explosent et connaissent une croissance à deux chiffres. Au 1er janvier 2017, plus de 818 000 habitants résidaient dans ce département. «Bon an mal an, la population augmente de 12 000 personnes et 3000 nouvelles automobiles y circulent», résume Michel Debernardy, directeur local de Pôle Emploi.

Les concessionnaires automobiles ont le sourire. «Les clients achètent des SUV, de la citadine. Nous constatons une demande de plus en plus forte vers les hybrides et les électriques. Soixante pour cent de notre clientèle est locale, le reste venant du flux économique lié au marché de l’emploi du bassin genevois», détaille Williams Deroussent, conseiller commercial du Garage du Lac, près d’Annemasse.

Avec un taux de chômage de 6,6% à la fin de décembre, contre 4,4% à Genève à la même époque, c’est l’une des régions françaises les moins touchées par ce fléau national. Selon l’Observatoire départemental de Haute-Savoie, la croissance du niveau de vie en Haute-Savoie, a été ces dix dernières années la plus élevée de toute la France: 35% contre 25% au niveau national.

Les médias français publient régulièrement des reportages sur cette région bénie des dieux. De la Bretagne à l’Aquitaine, on se donne le mot. Les «Nordistes» s’y installent en masse. Les pavés de Roubaix n’ont rien à envier aux ruelles de Bellegarde. Malgré le soleil de Montpellier et la Méditerranée toute proche, Jonathan Barcello a quitté cette ville pourtant dynamique pour devenir manager chez McDonald’s. Et il ne regrette pas un instant son choix.

Aimantés par la perspective de travailler à Genève, les Français mais aussi de nombreux Européens d’autres nationalités s’installent dans la couronne. Malgré les premières mauvaises surprises, et en particulier celle de la quête d’un logement à prix abordable. Cette recherche est ardue dans le Pays de Gex, organisé autour de quatre villes (Divonne, Gex, Ferney et Saint-Genis) qui se développent de concert avec les pôles du CERN et de l’aéroport. Le profil de ces nouveaux venus? Jeunes et susceptibles de s’enrichir plus vite qu’ailleurs. Selon Pôle Emploi, le revenu fiscal moyen est de 33 669 euros (environ 38 000 francs) en Haute-Savoie, contre 26 700 euros pour toute la région Auvergne Rhône-Alpes.

Breuvage miraculeux

Si la Haute-Savoie affiche de bonnes joues, c’est que ses quatre bassins d’emplois sont en surchauffe. Au sud de Genève, le taux de chômage de la vallée de l’Arve a dégringolé pour atteindre 7,3%. Au lendemain de la crise financière de 2008, il avait dépassé les 12%. Annecy, de son côté, a su garder avec intelligence un tissu économique diversifié: industrie, services, construction, tourisme. Grâce à une bonne qualité de vie, c’est le phare de la région.

À l’est, le Chablais s’en sort tout aussi bien. Avec plus de mille emplois, les Eaux d’Évian en sont le vaisseau amiral. Cette entreprise s’est enrichie avec une idée toute bête: embouteiller de l’eau! Et, surtout, la faire passer pratiquement pour un breuvage miraculeux. Enfin, Annemasse est aussi un pôle qui pousse. En sortant du forum sur l’emploi, les visiteurs ont buté sur deux panneaux: le premier annonce la construction d’un Novotel et le second celle d’un parking de 500 places juste à côté de la gare, elle-même en chantier à huit mois de l’inauguration du Léman Express.

Forte attraction en direction de Genève

Stéphane Bréant s’en désole. «Pour les jeunes que nous recrutons, notre restaurant sert de tremplin pour trouver ensuite du travail sur Genève.» Responsable d’un des sept McDonald’s qui ceinturent le canton, ce Français peine à garder ses employés, payés dix euros brut et des poussières l’heure. «Les salariés que nous parvenons à attirer sont happés par Genève», confirme Caroline Rossi, dirigeante d’une PME recrutant notamment des techniciens et des informaticiens.

Cette société est représentative du tissu économique de Haute-Savoie, où 96% des entreprises regroupent moins de dix salariés mais où les trois quart des embauches proviennent des PME occupant moins de 50 personnes. Cette Annécienne observe aussi qu’une partie de plus en plus importante des 83 000 frontaliers qui vont travailler à Genève provient de sa ville.

En France voisine, la pénurie se fait cruellement sentir pour beaucoup de métiers: cuisiniers, vendeuses, aides-soignantes, cadres dans la branche de l’hôtellerie-restauration, comptables, ingénieurs en informatique, techniciens dans l’industrie, tous aspirés vers Genève. Sans oublier les infirmières débauchées depuis longtemps par les hôpitaux genevois. Malgré les bouchons sur les routes, la perspective de doubler ou tripler son salaire séduit les Français, et les jeunes sans enfants en particulier. R.R. (TDG)