Vous souffrez de ballonnements, d'un gonflement du ventre? De douleurs pelviennes et abdominales ou de troubles de la digestion d'apparition récente? Ces symptômes peuvent se révéler tout à fait anodins. Mais ils peuvent aussi être les signes avant-coureurs d'un cancer de l'ovaire. C'est pour sensibiliser les femmes et leur apprendre à détecter les signes de la maladie le plus tôt possible que les Hôpitaux universitaires de Genève et la Ligue suisse contre le cancer organisent dix jours d'action contre cette «maladie silencieuse».

En effet, «il n’existe pas de dépistage fiable pour ce type de tumeur, indique un communiqué de presse. Son évolution est de plus souvent silencieuse et les éventuels signes et symptômes sont généralement interprétés comme des problèmes digestifs banals. Dans 75% des cas, la maladie est découverte tardivement.» Les deux institutions relèvent aussi que «chaque année en Suisse, 600 femmes sont touchées par un cancer de l’ovaire et 400 en décèdent. C’est le cancer qui provoque le plus de décès parmi les cancers gynécologiques (ndlr: ceux du col utérin et de l'endomètre). On estime qu’une femme sur 70 va développer un cancer de l’ovaire durant sa vie.»

Concrètement, ce mardi dès 17h, une action de sensibilisation se déploiera dans un trolley historique à travers la ville, et le Jet d'eau s'habillera de vert à la tombée de la nuit.

Ensuite, ce samedi 28 septembre, des stands d'information seront présents à Carouge, sur le parvis de l'église de 9h à 13h, et à Genève, sur la place du Molard de 14h à 16h30. Ils seront accompagnés par des flash mobs de l'école de danse Ballet Studio 9.

Enfin, une conférence-brunch sur le thème du jeûne thérapeutique sera organisée le lundi 30 septembre de 12h à 14h à la Ligue genevoise contre le cancer. Elle sera animée par la Dre Florence Delie, maître d’enseignement et de recherche, au Département de technologie pharmaceutique de l’UNIGE. Le nombre de places étant limité, il est nécessaire de s’inscrire au préalable au 022 322 13 33 ou par mail: ligue.cancer@mediane.ch. Retrouvez toutes les informations pratiques sur le programme ici.

Pour plus d'informations sur le cancer de l'ovaire, lire aussi la page dédiée à cette maladie sur le site de la Ligue contre le cancer.