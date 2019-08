Ce qu'il faut savoir sur le grand feu d'artifice

Le traditionnel grand feu d'artifice sur la rade a lieu ce samedi. Il débutera à 22 heures et durera 45 minutes. «Le feu visera à sublimer la rade en jouant avec les reflets du lac ainsi qu'avec le Jet d'eau et ses retombées», s'enthousiasme la Fondation Genève Tourisme & Congrès. Pas moins de 10’000 effets pyrotechniques raviront le public. Mais un certain nombre de perturbations sont à prévoir.

1. Où ne pas circuler?

Les quais du bord du lac et le pont du Mont-Blanc seront inaccessibles aux voitures dès 8h00 samedi matin, et ce jusqu'à 6h00 le lendemain.

Dans le détail, cela veut dire que sur la rive gauche, on ne pourra pas circuler du quai du Général-Guisan jusqu'au bout du quai Gustave-Ador. Egalement fermée: la rue François-Versonnex (celle qui passe devant l'hôtel Métropole) entre la rue Pierre-Fatio et la place de Jargonnant.

Situation similaire sur la rive droite, où la place des Vingt-Deux-Cantons, la rue Chantepoulet, la rue du Mont-Blanc, ainsi que les quais du Mont-Blanc et Wilson (jusqu'au début de l'avenue de France) seront bouclés. Bref, si vous en êtes en voiture, mieux vaut éviter l'ensemble du secteur.

Le pont du Mont-Blanc sera également fermé à la circulation automobile. Les piétons pourront eux y accéder, sauf entre 18h00 et 19h00. Ensuite, on pourra y retourner pour regarder le feu d'artifice. A noter que le trottoir côté lac sera réservé aux personnes à mobilité réduite. L'accès au parking sera lui autorisé par la rue du Rhône jusqu'aux environs de 21h00.

2. Où se garer?

Un parking a été prévu pour les deux-roues à la rue de la Scie, près du Jardin anglais.

Les personnes à mobilité réduite peuvent être disposer de parkings aménagés à la rue Pécolat, entre la rue des Alpes et la rue Sigismond-Thalberg, à la rue des Barques, ainsi qu'à la rue des Eaux-Vives, entre William-Favre et la place des Maronniers.

3. En transport public, ça donne quoi?

De nombreuses lignes seront renforcées afin d’accompagner l’afflux important de spectateurs attendus dans la rade, informent les TPG. De 20h00 à 22h00 seront concernées celles qui desservent l’hyper centre en direction du lac comme la 2 (Onex), la 3 (Champel) et la 6 (Vernier). Dès la fin du feu, les fréquences sur les lignes en direction des quartiers extérieurs, tels que les lignes E (Hermance) et G (Veigy), seront elles aussi augmentées. «Les lignes D, F et 68 à destination de Saint-Julien, Gex et Thoiry seront également renforcées de 21h30 à 01h00», précisent encore les TPG.

Par ailleurs, plusieurs lignes seront détournées dès 22 heures le samedi jusqu'à 6 heures le dimanche. Les lignes 1 et 25 ne desserviront pas la rue des Pâquis et seront détournées via la rue de Lausanne. Les lignes 6, 8, 9, 25 et 61 ne passeront pas sur le pont du Mont-Blanc et seront détournées via Bel-Air. Quant aux lignes E et G, elles ne desserviront pas le quai Gustave Ador et seront détournées via la rue des Eaux-Vives.

Les TPG soulignent qu'une vingtaine de leurs collaborateurs seront présents à différents lieux stratégiques afin d'aiguiller les usagers. Outre les bornes présentes aux arrêts, des précisions en temps réel seront aussi disponibles sur le site des TPG et via leurs comptes Facebook et Twitter.

4. Et en bateau?

La rade (aval de la ligne tirée entre le phare des Pâquis et la digue du jet d'eau) sera fermée à toute navigation samedi dès 13 heures. La police rouvrira le site après le feu d'artifice, une fois que les lieux auront été sécurisés.

5. Point Météo

Seules des conditions météorologiques extraordinaires pourraient conduire à l’annulation de l’événement. La pluie ne pose pas de problème. Ce qui n’est pas le cas du vent, qui reste «notre pire ennemi», a expliqué à l'ats le directeur artistique du spectacle, Nicolas Guinand, patron de la société Sugyp SA.

Le spectacle sera gratuit. Des mécènes et des sponsors, dont la Loterie Romande, prennent en charge les coûts du grand feu d’artifice. Un tel financement privé avait déjà été trouvé en 2018.