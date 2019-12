Castornator, le cauchemar des pêcheurs

La Fine Équipe, une société de pêche, c’est avant tout des amoureux de la nature. D’ailleurs, ces bénévoles gèrent depuis une vingtaine d’années, sur la base d’une convention signée avec le Canton de Genève, le ruisseau des Eaux-Froides. Un cours d’eau parallèle à l’Allondon, qui glisse tout doucement avant de se jeter dans cette dernière. Mais leur patience a des limites. En cause, un certain Castornator...

Derrière ce surnom genre «Terminator» se cache, on s’en doute, un animal à queue plate. Mais il ne doit pas être seul pour faire autant de misères à La Fine Équipe, estime son président, Jacques Lang: «Je n’ai rien contre le castor, il ne me dérange pas trop. Mais ici, la cohabitation est vraiment compliquée.»

Car le castor est un formidable bâtisseur. Or, les Eaux-Froides est un ruisseau pépinière. En clair, un havre de paix pour les truites fario, qui remontent l’Allondon et trouvent ici de nombreux sites de reproduction. Mais le poisson et le rongeur ne font pas bon ménage, loin s’en faut.

Reproduction perturbée

«Depuis une dizaine d’années, quand il commence à faire beau et que les gens reviennent sur les bords de l’Allondon, ils dérangent les castors. Ceux-ci viennent alors aux Eaux-Froides pour y installer leurs barrages, explique le sapeur-pompier retraité. Ces constructions empêchent les truites de remonter le ruisseau et perturbent grandement leur reproduction. En plus, l’eau monte parfois de 40 cm en aval des barrages et inonde les terrains alentour. Sans compter l’érosion des berges et des talus.»

La Fine Équipe est aux petits soins pour «son» ruisseau. Elle l’entretient et y a créé une vingtaine de frayères. «Mais désormais, chaque semaine à la belle saison, on doit lutter contre les barrages», déplore Jacques Lang. Un cauchemar. Que faire? «L’État nous a finalement autorisés à les démonter. Ce qui n’est pas une mince affaire. On nous suggère aussi de poser des tuyaux laissant passer l’eau sous les barrages. Mais les truitelles ne parviennent pas à les franchir.»

Deux sites problématiques

«À Genève, les barrages de castors nous posent problème à deux endroits: sur la Seymaz, du côté de Rouelbeau, et, justement, sur le ruisseau des Eaux-Froides, indique Gottlieb Dändliker, inspecteur cantonal de la faune à l’Office cantonal de l’agriculture et de la nature (OCAN). Nous gérons le premier site, et c’est en effet La Fine Équipe qui gère le second.»

Un des barrages construits par les Castors. Image : DR

Le décor étant planté, il poursuit. «Les barrages de castors sont protégés comme l’animal, mais il y a une marge de manœuvre et des nuances qui sont détaillées dans le plan castor fédéral. Par exemple, si le barrage en question protège l’entrée d’un terrier où se trouve une portée, il mérite davantage d’attention. En revanche, s’il s’agit d’un barrage temporaire, comme c’est le cas jusqu’à maintenant aux Eaux-Froides, on peut parfaitement le démonter après en avoir référé au Service de la biodiversité.»

Patient, têtu et malin

C’est dans ce cadre que le démontage a été autorisé. «Cela dit, c’est un travail de longue haleine et contraignant, reconnaît Gottlieb Dändliker. Il faut être patient parce que le castor l’est, lui aussi. Il construit et reconstruit très vite! Raison pour laquelle nous privilégions la pose de tuyaux au fond de la rivière. Si cela fonctionne, le castor finit par abandonner le site, car il ne peut pas faire monter le niveau de l’eau avec son barrage.»

Reste que ce procédé ne marche pas à tous les coups, car le castor, en plus d’être têtu, est malin! «Quand il comprend que l’eau continue à s’écouler, il se place alors en aval du tuyau pour construire un nouveau barrage», précise le spécialiste. Qui conclut: «On se trouve là dans un cas typique de conflit en matière de protection de la nature. Qui faut-il privilégier, les défenseurs du castor, espèce protégée, ou ceux de la truite, protégée elle aussi?»

Selon Gottlieb Dändliker, dans le cas des Eaux-Froides, principal site de reproduction de la truite fario dans le canton, le choix est facile. Encore faut-il parvenir à l’appliquer sur le terrain. «Nous préférerions qu’on réglemente quelque peu l’accès du public à l’Allondon», glisse Jacques Lang.