Cascade d’annulations chez Lufthansa à Cointrin

Les mois se suivent et ne se ressemblent pas à Genève Aéroport. En juillet et en août, 57% des vols annulés au départ et à destination de Cointrin émanaient d’Easyjet. En septembre, Lufthansa lui vole la vedette, selon nos calculs.

La «Tribune de Genève» recense au quotidien les annulations de vols au départ de Cointrin depuis cet été, un service qu’elle rend public depuis ce jour sur son site Internet.

Dix pour-cent des vols annulés



Lufthansa, la compagnie de la maison mère de Swiss, a supprimé 37 vols (19 au départ de Genève et 18 en sens inverse) depuis le début du mois. Soit 2,64 vols sur une moyenne de 25 par jour, dans les deux sens. Autrement dit, plus de 10% des vols Lufthansa à Genève ont été biffés en septembre. En août, le groupe en avait annulé à peine plus d’une dizaine.

En juillet et en août, des orages et des grèves à répétition avaient mis à mal EasyJet, dont les horaires étriqués ne lui laissent guère de marge de manœuvre en cas d’imprévu. Le transporteur a annulé 4,7 vols par jour en moyenne ces deux mois. En septembre, le groupe orange s’en sort pour l’instant mieux. Presque aucun vol de supprimé en quatorze jours.

Problème de capacité



Les grèves (nombreuses chez Lufthansa ces dernières années) et les intempéries expliqueraient-elles les défaillances du transporteur allemand? Pas cette fois: «Lufthansa, comme d’autres compagnies en Europe, a fait face à des difficultés opérationnelles cet été, principalement liées à des infrastructures limitées en capacité, ce qui a engendré des retards et des annulations sur de nombreuses routes, dont Francfort et Genève», indique Neda Jafaari, porte-parole du transporteur. La compagnie ne donne pas plus de précisions mais dit faire tout son possible pour accompagner aux mieux les passagers lésés.

Le groupe Lufthansa a publié l’an dernier un chiffre d’affaires de 35,5 milliards d’euros – en hausse quasi constante cette dernière décennie – et un bénéfice record de 2,36 milliards. Il recense près de 129 000 salariés dans le monde. Jamais il n’en a employé autant. (TDG)