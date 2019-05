Cascade d'annulations à Cointrin jeudi

Journée chaotique, jeudi, à l'aéroport. Pas moins de 20 vols au départ de Cointrin ont été annulés, et 24 à l'arrivée. La plupart des liaisons supprimées devaient être opérées par Easyjet. Des grèves en France en sont la cause.

Une grève nationale pour protester contre la réforme de la fonction publique a eu lieu dans l'Hexagone, de mercredi soir à vendredi à l'aube. Le mouvement a été suivi par la majorité des syndicats des contrôleurs aériens.

L'an dernier, d'avril à juillet, plusieurs grèves des contrôleurs dans le sud de la France avaient causé des perturbations similaires à travers l'Europe. À Genève, c'est à nouveau Easyjet qui en avait le plus subi les conséquences. La compagnie orange est aux avant-postes car non seulement elle opère plus de vols (75 étaient prévus jeudi, autant d'arrivées), mais aussi parce que ses avions fonctionnent en flux tendu. Leurs horaires serrés ne leur accordent que peu de marge de manœuvre en cas d'imprévu.

L'an dernier, ces grèves, puis quelques orages ont causé une cascade d'annulations à Cointrin, surtout chez Easyjet. Pour augmenter sa marge de manœuvre, le groupe a ajouté, depuis, un avion de réserve à Genève. Il en a donc désormais deux à Cointrin.

De Bruxelles à Gatwick



Les annulations importantes surviennent en général en cas de grève ou d'intempéries. Des neiges abondantes le 4 avril dernier ont notamment causé une vingtaine de suppression de vols à l'aéroport (au départ comme à l'arrivée). Le 13 février, un débrayage en Belgique causait des soucis à Cointrin: tous les vols de et vers Bruxelles étaient supprimés ce jour-là. Le 15 janvier, un mouvement d'humeur en Allemagne a engendré de fortes secousses parmi les vols de Lufthansa dans le canton.

Le 1er février, la neige sur le tarmac a engendré encore plus d'annulations que jeudi: 28 départs et 35 arrivées ont été annulés. Les 20 et 21 décembre, des drones volant trop près de l'aéroport de Gatwick ont paralysé le trafic dans cet important aéroport londonien, causant une quarantaine d'annulations à Cointrin. (TDG)