Carouge sécurisera la fontaine des Tours

Carouge aimerait éviter le psychodrame vécu à Onex il y a deux ans autour de sa pataugeoire. Il y a dix jours, sur proposition de l’Exécutif, le Conseil municipal a ainsi validé un projet de sécurisation de la fontaine des Tours. Le réaménagement du site aura lieu d’ici à l’été prochain.

Comme à Onex, ce sont les recommandations publiées il y a quelques années par le Bureau de prévention des accidents qui ont alarmé les autorités. Si ces consignes ne sont pas contraignantes, elles font peser une responsabilité non négligeable sur les communes qui décident de ne pas s’y conformer.

«En cas d’accident, nous pourrions être considérés responsables au niveau civil, pénal et moral», a insisté la maire de Carouge, Stéphanie Lammar, devant les élus. La magistrate a énuméré les différentes solutions possibles: «interdire la baignade, vider la pataugeoire, abaisser le niveau d’eau à 20 cm ou engager des surveillants». Toutes ont été écartées par la Mairie.

La proposition retenue consiste à construire un dossier en béton au banc circulaire qui entoure la fontaine. Des barrières métalliques ainsi que cinq portillons compléteront le dispositif et permettront de contrôler l’accès au bassin. «Nous gardons l’aspect architectural du lieu tout en améliorant son confort et en le rendant conforme aux recommandations du BPA, car les gens devront faire la démarche d’entrer dans le périmètre de la pataugeoire», détaille Stéphanie Lammar. Le projet, dont le coût est estimé 227 000 francs, a reçu l’aval de l’Office cantonal du patrimoine et des sites.

Lors de la séance du Conseil municipal, certains élus se sont interrogés sur la réelle nécessité de cet aménagement sachant que le principal risque d’accident vient des enfants qui escaladent les vasques d’où coule l’eau. La maire a rappelé que cette pratique est officiellement interdite; un accident n’engagerait donc pas la responsabilité de la Commune. La socialiste se dit néanmoins favorable à une réflexion sur des aménagements pour dissuader les enfants de grimper. Ils pourraient être réalisés dans un second temps.