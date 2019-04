Carouge pérennise le Théâtre des Amis

Elle affiche un sourire soulagé Françoise Courvoisier ce mardi soir dans la salle de la Maison Delafontaine, à Carouge. La nouvelle directrice du Théâtre des Amis peut enfin souffler. Le Conseil municipal vient d'accorder une subvention exceptionnelle de 300 000 francs à l'institution de la Place du Temple. Ce montant sera également octroyé les prochaines années.

Pour rappel, le Théâtre des Amis avait frôlé la fermeture suite au départ inattendu de son ancien directeur, Raoul Pastor, à la fin de 2017. Craignant de voir la petite scène disparaître, la metteur en scène et comédienne Françoise Courvoisier avait alors décidé de reprendre le flambeau. Elle avait obtenu le bail au 1er mars 2018. Grâce aux soutiens financiers d’une fondation et d’une mécène qui souhaitent garder l’anonymat, l'ancienne patronne du Poche a pu mettre en place une programmation qui mêle théâtre et musique. Echaudée par le coup de sang de Raoul Pastor, la Ville de Carouge avait quant à elle décidé de suspendre sa subvention. Elle avait toutefois promis de reconsidérer l'option lorsqu'un nouveau projet aurait fait ses preuves.

Ce jour-là est arrivé. Plus d'un an s'est écoulé depuis la reprise du théâtre et le succès est au rendez-vous. Mardi soir, les conseillers municipaux ont tous souligné le «travail de qualité» réalisé par la nouvelle directrice. Malgré ce constat partagé, la demande de subvention a suscité de vives discussions au sein du Délibératif. Les élus PLR et MCG estimaient que l'octroi de celle-ci était inapproprié alors que la Commune n'a toujours pas de budget 2019, faute d'accord entre les partis. Le PLR s'est dit prêt à entrer en matière pour autant que l'hémicycle promette de réduire d'autant d'autres dépenses et que la Commune ne s'engage pas formellement auprès des Amis pour les années à venir. «300 000 francs, c'est trois fois moins que ce que la Commune versait à Raoul Pastor», a alors souligné le socialiste Pierre Baertschi.

A majorité de gauche, le Conseil municipal a refusé l'amendement du PLR. La Délibération a été votée à une faible majorité. (TDG)