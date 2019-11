Carouge ambitionne d’étendre sa zone piétonne d’ici l’été 2021

Il avait fallu huit longues années pour réaliser la première étape de la piétonnisation du Vieux-Carouge. Forte de son succès, la Commune ambitionne aujourd’hui de réaliser la deuxième partie en moins de deux ans, soit d’ici à l’été 2021. D’autres devraient suivre plus tard.

Intersections maintenues

Actuellement, seuls le côté nord de la place du Marché et une partie de la rue Saint-Joseph sont fermés à la circulation automobile. Le projet soumis mardi au Conseil municipal propose d’étendre ce périmètre à la totalité de la rue Saint-Joseph ainsi qu’à la place d’Armes. Les intersections avec la rue de la Filature et la place du Temple seraient maintenues. La vitesse sur cette esplanade serait par ailleurs limitée à 20 km/h. Si le Conseil municipal a accepté d’entrer en matière sur ces propositions, celles-ci doivent désormais être étudiées plus en détail en commission.

Cette deuxième étape fait suite à l’initiative «Pour l’aménagement d’un espace piétonnier dans le Vieux-Carouge» qui avait recueilli près de 2000 signatures en 2015. Elle voulait fermer au trafic motorisé la quasi-totalité de l’espace historique de la Cité sarde. Le texte a été refusé à une voix près par le Conseil municipal en 2016. Si ses auteurs avaient d’abord annoncé vouloir soumettre le projet aux urnes, ils ont finalement préféré le retirer ne souhaitant pas «créer une zone piétonne au forceps».

Entre-temps, l’idée a fait son chemin. L’association Carouge à Venir (Acav) a été créée et a repris le flambeau. Le choix du nouveau périmètre, c’est le sien. «C’était logique et naturel de fermer le reste de la rue Saint-Joseph car c’est le cœur de Carouge, l’impact sur le trafic est faible et ses commerces se prêtent à la piétonnisation», explique Julien Barro, président de l’Acav et conseiller municipal démocrate-chrétien. Une motion interpartis rédigée dans ce sens a été acceptée par le Conseil municipal en juin 2018. Elle invitait l’Exécutif à revenir avec des propositions concrètes. Les voici.

Projet artistique prévu

Le projet présenté dans les grandes lignes mardi par la mairie implique la suppression de 56 places de stationnement. Comme la loi l’impose, celles-ci seront compensées dans un des deux projets de parkings souterrains dans le quartier Vibert-Sardaigne ou des Menuisiers.

Outre le changement de marquage, l’Exécutif n’envisage pas de gros travaux sur la chaussée. «Plusieurs chantiers sont d’ores et déjà agendés à Carouge et nous nous sommes rendu compte qu’il valait mieux mettre de l’argent dans la décoration et l’animation», relève Nicolas Walder, conseiller administratif chargé de l’aménagement. À l’instar de la première étape, le périmètre ferait l’objet d’un projet artistique englobant l’ensemble de l’espace-rue, «plafond» compris. Un concours serait organisé. Le coût de l’ensemble du projet est estimé à un peu plus de 1,6 millions de francs.

Que pensent les commerçants de cette nouvelle piétonnisation? «J’y suis évidemment favorable, répond Béatrice Berthet, présidente de l’association des intérêts de Carouge et également membre de l’Acav. Mais il faut des mesures d’accompagnement pour rendre l’endroit convivial et donner envie aux gens de venir.»

La commerçante de la rue Ancienne compte aussi sur la mairie pour ne pas taxer davantage les tenanciers qui déborderaient sur le trottoir. «Si on veut qu’ils animent le secteur et s’approprient l’espace public, il faut que l’administration soit également un peu conciliante», observe-t-elle.