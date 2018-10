Canne blanche: gardons des lignes claires

Ce lundi 15 octobre a lieu la Journée internationale de la canne blanche. Vingt-quatre heures destinées à sensibiliser le grand public à cet outil couramment utilisé par les non-voyants depuis près de quatre-vingts ans, mais également par un grand nombre de malvoyants atteints de diverses manières dans leur santé visuelle.

Prendre le bus ou le tram peut très rapidement s’avérer un vrai casse-tête

À cette occasion, la section genevoise de la Fédération suisse des aveugles et malvoyants (FSA) tiendra un stand pour faire découvrir le monde de la mal et non voyance, de 10 h à 18 h, face à la place du Molard. On y parlera notamment déplacements en milieu urbain et loisirs adaptés. Parmi eux, théâtre, jeux de société et cinéma car, oui, aujourd’hui, même le septième art est à portée de qui voit mal ou ne voit plus.

Cette offre de loisirs, qui s’étoffe et s’adapte de plus en plus au public mal et non voyant pour son plus grand plaisir, soulève une autre problématique. Celle de l’autonomie dans les déplacements. Beaucoup l’ignorent, mais les personnes atteintes de handicaps visuels sont souvent autonomes. Une autonomie qui ne se maintient pas sans difficultés. Une des grandes problématiques à laquelle les malvoyants doivent notamment faire face est celle du maintien de la capacité de se déplacer. La FSA travaille activement sur ce point avec les Transports publics genevois (TPG). Prendre le bus ou le tram peut très rapidement s’avérer un vrai casse-tête pour une personne qui voit mal ou ne voit plus. Surtout lorsque plusieurs lignes de bus s’arrêtent au même endroit. Une première solution réside dans le fait que le chauffeur du véhicule indique directement à la personne déficiente visuelle qui attend en tête d’arrêt de quelle ligne il s’agit.

Malheureusement, cette technique ne fonctionne pas avec les trams et les bus de dernière génération. Coupés des voyageurs par une vitre, les chauffeurs ne peuvent plus communiquer avec leurs passagers, qu’ils soient valides ou invalides. L’énonciation des lignes et de leur direction se fait alors par micro externe interposé, pour autant que celui-ci fonctionne et que le chauffeur veuille bien l’actionner.

Quand elle fait défaut, les voyageurs à quai sont d’un grand secours. Pour ceux qui se déplacent en canne blanche, il est indispensable que l’on donne de la voix. Si les lignes de bus et trolleybus mènent les déficients visuels d’un point à l’autre de la ville au milieu du trafic motorisé, d’autres les guident au sol. On les appelle «lignes de guidage». Vous les verrez dans les gares, aux grands hubs que sont la place Bel-Air ou celle de Cornavin, ou encore dans les aéroports.

Marcher entre ces lignes est gage de sécurité pour ceux que la vue a quittés, il est donc indispensable de ne pas y laisser traîner ses bagages, son véhicule à deux ou quatre roues ou… sa personne en grande conversation. Pour ce faire, un seul moyen, poursuivre inlassablement le travail de sensibilisation auprès du grand public. Suivre la ligne et garder le cap. (TDG)