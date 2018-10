Cannabis: Genève veut élargir les essais aux mineurs

Les mineurs ne doivent pas être exclus des essais pilotes sur le cannabis. C’est l’une des remarques qu’a émises le gouvernement genevois dans la procédure de consultation lancée par la Confédération. «Nombre d’adolescents présentent déjà une consommation de cannabis problématique, relève le médecin cantonal, Jacques-André Romand. Il serait regrettable de les exclure de ces études qui sont importantes en termes de santé publique. Pour autant, nous n’allons pas distribuer du cannabis à la sortie des écoles.»

On est en effet très loin de ce scénario. Les essais pilotes sont loin d’être en place et ils seront très encadrés. Le Conseil fédéral veut les rendre possibles afin d’étudier «d’autres modèles de réglementation concernant la consommation récréative de cannabis». Il relève que «malgré la répression, le nombre de fumeurs réguliers (200 000 en Suisse) ne baisse pas alors que le marché noir prospère et que, en l’absence de contrôle de qualité, la sécurité des consommateurs n’est pas garantie». Il répond aussi à la demande de plusieurs villes, telles que Berne, Bâle, Zurich ou Lucerne, qui ont chacune préparé des expériences de distribution contrôlée de cannabis.

Distribution contrôlée

Pour Berne, ces essais pilotes, qui prendraient la forme d’une distribution contrôlée, doivent s’inscrire dans des structures avec encadrement. Ils seront limités à cinq ans et à 5000 personnes. Ils seront également réservés aux adultes. C’est cette restriction que le Conseil d’État genevois juge inadéquate, comme le révélait vendredi «20 minutes». «Par ailleurs, la limitation à une seule commune nous semble aussi inappropriée dans un canton comme Genève», ajoute le médecin cantonal.

Les résultats de la consultation sont plutôt favorables. L’UDC mise à part, un large consensus réunit les partis et les organisations de prévention. Mais rien n’est acquis. Ces essais devront être acceptés par les Chambres fédérales. Or, en juin dernier, le Conseil national a rejeté une motion qui réclamait de tels essais. L’UDC et le PDC se sont opposés à ce qu’ils perçoivent comme une légalisation en douce du cannabis. (TDG)