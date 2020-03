Campagne agitée à Genthod, suite à des déprédations

Jusqu'au bout Genthod n'aura pas connu une législature de tout repos. Des déprédations ont eu lieu il y a quelques jours, vraisemblablement en lien avec la campagne électorale. Ce dimanche, les Gentousiens éliront en effet leur maire et l'un des deux adjoints. La seconde est une adjointe, qui a été élue au premier tour déjà: Karen Guinand, du Groupement pour les intérêts de Genthod (GIG).

Le poste de maire, lui, n'oppose plus que deux candidats, puisque que le PLR Marco Realini s'est retiré après le premier tour. Il reste donc Michel Stalder, du GIG, actuellement adjoint au maire, et le conseiller municipal Joël Schmulowitz, un ancien du GIG qui a pris ses distances avec ce groupe en cours de législature pour fonder sa propre formation, Vivre à Genthod.

Est-ce lui qui serait visé par les déprédations? «Probablement dans la nuit de dimanche à lundi, la voiture de mon épouse, garée devant notre domicile, a été rayée, confie-t-il. Nous avons d'ailleurs déposé plainte contre X. On a aussi déversé tout un sac de mouchoirs en papier devant notre porte.» Le candidat, arrivé en tête au premier tour, dit aussi que l'affiche électorale de sa formation, collée sur le panneau officiel de la commune, a été arrachée à deux reprises. Il n'accuse personne, mais regrette que la campagne se déroule de cette façon. «De notre côté, nous faisons campagne pacifiquement.»

Son adversaire à la course à la Mairie, Michel Stalder, ne veut pas entrer dans une quelconque polémique. «J'ai aussi de mon côté reçu des messages d'insultes et choquants, mais je pense qu'on a meilleur temps de ne pas en parler. En tout cas, c'est malvenu à quelques jours des échéances électorales. Alors que le village, lui, est tout calme ces derniers temps. Mais s'il y a eu des déprédations, j'imagine plutôt le geste de quelques jeunes désoeuvrés. Je ne crois pas que cela soit le fait de l'un ou l'autre des groupements politiques communaux.» L'actuel maire, le PLR Wolfgang Honegger, est du même avis, et ajoute «qu'aucun arrachage d'affiches ne m'a été rapporté à la mairie».

Outre les deux concurrents pour le poste de maire, trois candidats s'affrontent pour le second poste d'adjoint: Julie Udry (PDC), Bastien Guex (GIG) et Andreas Baumgartner (PLR).