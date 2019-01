CO2: et si on taxait les platitudes?

Ainsi les jeunes étudiants vont manifester pour le climat. Et nous les vieux, politiciens qui plus est, on va courber l’échine, s’excuser par avance, se couvrir de cendres et écouter attentivement les revendications de cette jeunesse qui porte le monde de demain. Il faudra aller plus vite, supprimer les émissions de CO2 en 2030. Secouer ce vieux conservatisme frileux qui bloque la population qui voudrait de l’action. Il faudra sauver la planète, là, maintenant, toute affaire cessante.

«Comment expliquez-vous le décalage entre politiques et citoyens en ce qui concerne le dérèglement climatique?»: question posée à trois jours d’intervalle par un journaliste du «GHI» et une journaliste du «Temps». J’avoue, cette question m’agace. Quel décalage? il n’y a pas décalage entre politique et citoyens. La représentation politique proportionnelle reflète les préoccupations citoyennes. Si la population met en tête, comme unique problème, la question du climat, ou même plus largement la question environnementale, le parti des Verts sera largement majoritaire aux niveaux national, cantonal et communal. Ce n’est pas le cas pour l’heure et cela ne va pas changer en 2019. La population est simplement ambivalente sur la question environnementale: très soucieuse sur le principe et extrêmement insouciante en pratique. On me rétorque que les jeunes votent peu et qu’ils sont donc mal représentés dans les instances politiques. Hé bien, qu’ils votent! La planète vaut bien ce petit effort citoyen, non?

Car nos jeunes sont chaudement lovés au cœur de cette insouciante ambivalence: «Les jeunes de 18 à 24 ans se trouvent parmi les individus qui effectuent les plus longues distances annuelles pour les loisirs (près de 19 000 kilomètres en moyenne)», nous dit l’Office fédéral de l’environnement. Dix-neuf mille kilomètres par année! Pour les 18 à 24 ans, s’envoler pour Barcelone, New York ou Trondheim semble plus simple que d’ouvrir un livre ou de s’appuyer une grosse documentation sur la loi CO2.

Questions à nos jeunes étudiants manifestants: qui a lu la loi à l’étude au parlement? Qui sait quels leviers sont utilisés en Suisse pour combattre le réchauffement climatique? Qui sait pourquoi le projet a été refusé par les socialistes en vote final au Conseil national? (Je n’ai personnellement toujours pas compris, vu les avancées importantes qu’il contenait: augmentation de la taxe sur les combustibles, augmentation des compensations demandées aux importateurs de carburant, augmentation de la part des compensations à réaliser en Suisse, prolongation du programme bâtiments, augmentation du prix de l’essence.)

Étudiant est un mot dérivé du latin studere qui signifie «s’appliquer à apprendre quelque chose». Je me tiens à disposition de tout jeune étudiant ou tout groupe d’étudiants pour une discussion sérieuse sur les enjeux climatiques. Ma seule demande. Ou plutôt mon exigence de vieux c.. : vous étudiez le dossier d’abord et on se voit ensuite. On choisira un moment où vous n’êtes pas pris par une escapade au bout du monde. Pour les 18 à 24 ans, s’envoler pour Barcelone, New York ou Trondheim semble plus simple que d’ouvrir un livre… (TDG)