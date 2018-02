Une interdiction temporaire d’exploiter, ce n’est pas courant, y a-t-il des précédents?

Le Tribunal fédéral estime que cette sanction de trois mois est proportionnelle à la gravité des faits. Ce n’est pas la sanction la plus sévère prévue par la loi, qui est la radiation. Il faudrait alors vraiment se révéler incapable de corriger définitivement les manquements relevés. Il y a eu quelques cas de radiations de médecins et d’une institution (ndlr: l’organisation d’aide et de soins à domicile IDP Médical, en 2013).

Avez-vous pris d’autres mesures concernant MedLex?

Oui, nous venons de procéder à une dénonciation pénale auprès du procureur général concernant le médecin responsable. Il n’est pas exclu que l’on soit en présence d’une infraction à l’article 252 du Code pénal, pour faux et usage de faux.

La Commission de surveillance des professions de la santé a mis quatre ans à instruire ce dossier…

C’est trop long, indiscutablement. La commission est surchargée, et comme vous avez pu le constater, dans ce dossier les avocats sont très actifs pour demander tous les délais possibles et imaginables. Tous les faits étaient contestés, absolument rien n’a été reconnu.

Si la clinique reprend son activité au bout des trois mois, fera-t-elle l’objet d’une surveillance particulière?

Oui. Nous avons écrit à l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) pour les prévenir de notre décision. L’Office cantonal n’attribue plus de mandats à Corela depuis 2008 environ, et les tribunaux genevois depuis plusieurs années non plus.

Que dire du recours à des secrétaires médicaux basés à Madagascar, et qui n’ont donc jamais vu les expertisés?

C’est scandaleux, c’est une violation gravissime de l’éthique. Certes, il y a un nombre d’experts insuffisant en Suisse par rapport aux besoins. Mais il faut connaître le droit des assurances et le droit médical afin de pouvoir apprécier les conséquences des termes utilisés. Il n’est probablement pas le même ici qu’à Madagascar…

La clinique vous reproche de politiser l’affaire, du fait qu’alors député, vous vouliez un bureau cantonal d’expertises médicales.

Une motion similaire a été déposée par la gauche depuis et est en cours d’examen. J’en partage la préoccupation de base: le manque d’experts compétents et indépendants. Les HUG et le Groupe médical d’Onex ont signé l’an dernier une convention de collaboration pour des expertises et ont été accrédités par l’OFAS, c’est un élément nouveau. Pour l’anecdote, en tant qu’avocat, j’ai contesté un certain nombre d’expertises de cette clinique, avec succès. Le médecin répondant de cet établissement a apparemment vite compris que les assurés sont désargentés et les assureurs bien plus rémunérateurs. Il a choisi son camp.

Pourquoi ne pas avoir communiqué de manière proactive sur cette affaire, d’intérêt public?

Je m’impose une certaine retenue. Le retrait d’autorisation vient d’être publié dans la Feuille d’avis officielle. Malheureusement, le nouveau droit fédéral empêchera bientôt ces publications cantonales, on va dans le sens inverse de la transparence.

L’arrêt du tribunal a d’ailleurs été retiré de son site…

Je trouve ça scandaleux. Imaginez les intérêts financiers en jeu pour que des avocats mettent en place une telle artillerie.

Y a-t-il des dérapages spécifiques aux petites cliniques?

Non, mais ici le terme de clinique est utilisé de manière abusive au vu de ses activités. Ce terme n’est pas réglementé, il faudra sans doute y remédier. Ce cas indique une lacune légale à combler, ça nous permet au moins de colmater les brèches.

