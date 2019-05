C’est le coup de feu au Conseil d’État pris par surprise par la perquisition de jeudi au service des votations. Son président s’explique.

Perquisition, arrestation au service des votations. Le doute est jeté sur les opérations électorales passées et à venir. Que se passe-t-il?

C’est une affaire extrêmement grave, car ce service est le centre névralgique de notre démocratie. Il garantit la libre expression de la volonté du peuple. La confiance des citoyens envers les processus démocratiques doit être totale sous peine d’être atteints et contestés.

Quels sont les faits? Avez-vous une idée de l’ampleur de la fraude? De sa durée?

Non. Nous n’avons été mis au courant du problème que jeudi. Une enquête pénale du Ministère public est en cours. En revanche, il nous appartient de répéter que, pour l’heure, comme nous l’avons dit, nous ne sommes en possession d’aucun élément nous permettant de penser que le scrutin du 19 mai est menacé.

Quelles mesures avez-vous prises jusqu’ici?

Dès connaissance des faits, nous avons mis sur pied une cellule de crise composée de plusieurs hauts fonctionnaires, présidée par la chancelière, puisque le service lui est rattaché pour des raisons d’indépendance politique. Cette cellule est chargée d’exercer une supervision rapprochée du processus électoral. En parallèle, nous avons décidé d’en renforcer la sécurité: en particulier, les effectifs traitant les bulletins avant leur enregistrement, et ceux retournés au service en cas de décès ou de changements d’adresse, sont traités par trois personnes au lieu de deux, de même le dépouillement du 19 mai sera renforcé.

Que faire s’il s’avérait que des scrutins antérieurs ont été entachés d’irrégularités. Les annuler?

Si l’enquête démontrait des fraudes importantes, la question se poserait. Il conviendrait toutefois de mesurer si le vote a été acquis d’une manière serrée ou large.

Le service des votations est un service sensible. Aviez-vous reçu auparavant des signaux d’alarme sur des dysfonctionnements internes?

Non. Le service des votations est par nature un point sensible suivi de près par la chancellerie. Aucune alerte ne nous est parvenue. Nous avons été surpris d’apprendre que la Cour des comptes et le Ministère public avaient été saisis d’informations dès février. Il y a naturellement eu des audits ces dernières années sur le service. Notamment un de la Cour des comptes en 2013: huit recommandations sur neuf ont été suivies. La 9ème n'est pas pertinente dans cette affaire.

Deux employées se sont plaintes à la Cour des comptes et pas à la hiérarchie. ce n’est pas l’indice d’un grave problème interne?

Il sera important en effet de déterminer pourquoi l’information n’est pas remontée. On en saura plus après l’enquête du Ministère public.

Vous ne saviez pas, mais des bruits font état de bulletins déchirés traînant dans le service, de matériel de vote jeté dans des bennes…

Il est normal que des bulletins déchirés soient retrouvés dans le service. Certains sont amenés par des citoyens, d’autres sont des bulletins test. Normalement, ils sont dans un sac précis et sont ensuite détruits de manière sécurisée par une entreprise. Quant au reste, nous n’avons pas d’informations.

Comment restaurer la confiance?

La confiance, on la perd par mètre, on la reconquiert par millimètre. Cette affaire supplémentaire peut donner l’impression que décidément rien ne va. Une fois encore, une défaillance individuelle est potentiellement en cause, mais les institutions tiennent. De la Cour des comptes au Ministère public en passant par le Conseil d’État. (TDG)