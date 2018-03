C’est fait! L’État limite les sous-traitances en EMS

Entraîné dans son sillage par Mauro Poggia, patron du Département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé (DEAS), le Conseil d’État a tranché la question des externalisations en EMS: elles seront limitées aux repas et à la lingerie, exception faite du linge des résidents. Les mandataires externes habituels (coiffeurs, physios, musiciens, jardiniers…) ne sont pas concernés. Notons que quatre établissements sur cinq sous-traitent déjà aujourd’hui leur cuisine (notre édition du 14 décembre). Les mandataires externes habituels (coiffeur, physio, musicien, jardinier…) ne sont pas concernés.

Proximité avec la personne âgée

«Nous voulons empêcher les sous-traitances dans les services de proximité avec la personne âgée. Celle-ci doit pouvoir retrouver des visages connus et rassurants», motive le patron du DEAS, qui se félicite de la toute fraîche modification du règlement d’application de la loi sur la gestion des EMS, nécessaire à ce changement de paradigme (nos éditions du 3 février). Une modification qui a officiellement été décidée mercredi par le gouvernement, après plusieurs mois de réflexion.

Jusqu’à présent, seules les sous-traitances liées aux soins étaient prohibées. Dorénavant, les prestations de soins ne pourront jamais être externalisées, mais elles pourront être sous-traitées, à condition que cela ne soit que pour une durée limitée. La préparation des repas, ainsi que les travaux de buanderie concernant le traitement des draps, des linges de toilette et des uniformes peuvent, quant à eux, être externalisés ou sous-traités, à condition que les prestataires fournissent des garanties quant à la couverture sociale de leurs employées et au respect des règles professionnelles usuelles.

Tout est parti d’une grève

Tout est parti d’une grève du personnel hôtelier (femmes de chambre, employés de cafétéria et lingères) des résidences Notre-Dame et Plantamour, cet automne, alors que la direction de ces deux EMS pâquisards souhaitait sous-traiter ce service. Un groupe de travail avait alors été mis en place, afin de cadrer et limiter plus précisément les prestations pouvant être externalisées ou sous-traitées par les EMS.

À l’issue d’un sondage mené auprès des EMS genevois, les réponses données n’ont pas démontré que la sous-traitance des prestations de cuisine et de buanderie diminue la qualité de prise en charge sociohôtelière des résidents. Elles avaient, en revanche, suscité un questionnement sur l’encadrement nécessaire des EMS dans le but de pérenniser la qualité de la prise en charge globale des résidents ainsi que leur sécurité. «Ces exigences du personnel hôtelier ont été entendues», indique le DEAS.

Des réserves demeurent

Même s’ils auraient préféré que toutes les externalisations soient prohibées, les syndicats applaudissent le changement, et plus particulièrement Unia, fer de lance de la grève dans les deux EMS des Pâquis: «Cet aboutissement favorable qui démontre que la lutte des salariés permet d’obtenir de réelles avancées. La mobilisation exemplaire du personnel hôtelier de Notre-Dame et Plantamour a permis d’enrayer une sous-enchère salariale particulièrement néfaste et dangereuse dans un secteur parapublic tel que celui des EMS.»

Des réserves demeurent toutefois dans le secteur. La Fédération genevoise des EMS (Fegems) qualifie la modification du règlement comme «une étape majeure dans l’évolution de ce dossier». Mais cette association faîtière continue à militer pour le financement intégral des charges salariales liées à l’accompagnement sociohôtelier des résidants comme préalable à toute restriction de l’externalisation. Il s’agit là plus concrètement de la réadaptation annuelle des salaires en fonction de l’ancienneté. Une charge «trop lourde» pour quantité d’EMS. Alors, en résumé, «moins de sous-traitances, oui. Mais l’État doit payer.»

Mécanismes salariaux

L’Association genevoise des EMS (Agems), l’autre association professionnelle, tient le même discours, par la voix de son secrétaire général, Jean-Marc Guinchard: «Mauro Poggia a élaboré un projet de règlement interdisant des externalisations sans attendre, ce que les EMS avaient mis comme préalable, soit la prise en charge des mécanismes salariaux.» Au Grand Conseil de trancher: la majorité de la Commission des finances a déjà soutenu un projet de loi déposé par le MCG et soutenu par la gauche qui préconise que l’intégralité des mécanismes salariaux soit assumée par l’État. «Cette annuité est prévue dans la loi. Mais la volonté de faire des économies l’a remise en question. On ne peut pourtant pas donner une mission aux EMS et ne pas leur donner les moyens de la remplir!» considère la députée et candidate d’Ensemble à gauche, Jocelyne Haller. Mauro Poggia comprend les inquiétudes face aux mécanismes salariaux: «Il est logique que lorsque l’État pose des conditions salariales, il en assume les conséquences, ce d’autant que de moins en moins d’établissements disposent de fonds propres. Mais le magistrat MCG relève toutefois que «la qualité et la proximité des relations humaines en relation avec la mission des établissements doivent primer sur l’économicité.»

Délai de trois ans

D’une manière plus large, Jean-Marc Guinchard se questionnait sur la base légale de la modification proposée par Mauro Poggia: «Elle viole à notre avis le principe constitutionnel de la liberté du commerce et de l’industrie, sachant que l’État, par ses subventions directes, ne couvre que 20% en moyenne des coûts des EMS, le solde étant couvert par le prix de pension versé par les résidents, les prestations complémentaires et les contributions LaMal.» Réponse du patron du DEAS: «Toute limitation des droits d’un acteur économique est par principe une atteinte à la liberté économique. Sauf si elle répond à un intérêt public et si la mesure est proportionnée. C’est le cas, on ne bride de loin pas à l’extrême les EMS!»

Un moratoire de trois ans va être à présent donné aux établissements touchés par la toute fraîche modification juridique proposée, pour se mettre en conformité avec la nouvelle loi. Une période jugée suffisante par le DEAS pour appréhender toutes les situations particulières.