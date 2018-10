C’est déjà Noël à Carouge

Réunir la commune de Carouge, ses habitants, commerçants et artisans, autour de la magie de Noël. Telle est l’ambition de l’Association des intérêts de la Cité sarde. «Suite au dernier Marché de Noël, nous avons sondé les uns et les autres pour voir s’ils étaient satisfaits de cette formule», explique Béatrice Berthet, présidente de ladite association, dotée d’environ 270 membres. Verdict clair: tous souhaitaient maintenir un événement tout au long du mois de décembre, mais ils préconisaient du changement, et notamment plus d’harmonie. «Nous avons alors pris l’initiative de rassembler tous les commerçants et artisans volontaires pour réfléchir à ce que pourrait être «notre» Noël», ajoute Sandrine Bernheim-von Roth, l’une des deux vice-présidentes de l’association. Depuis le mois de février, une quinzaine d’entre eux s’activent ainsi en coulisses autour de ce projet fédérateur pour imaginer de nouvelles festivités. «Une belle aventure humaine», estime Sandrine Bernheim-von Roth. Parmi toutes les actions lancées, l’une d’elles consistait à convier la population locale, durant les vacances d’automne, pour préparer les décorations qui orneront les rues du Vieux-Carouge.

50 mâts de cocagne

Et la sauce a bien pris, se félicite Véronique Albert, directrice artistique des opérations. Durant toute la semaine écoulée, de nombreux habitants, commerçants et artisans se sont retrouvés à la salle des Charmettes pour confectionner étoiles et autres symboles de la nativité imaginés par la dessinatrice Albertine. «La Commune nous a mis à disposition des mâts, hauts de 6 à 7 mètres, qu’elle utilise pour accrocher ses fanions lors des Promotions, explique la décoratrice en cheffe. Nous allons en transformer 50 en mâts de cocagne et les disperser aux quatre coins de la cité.» Pour les habiller, l’aide des habitants a été bien précieuse. «Je démarre ma retraite et je trouve sympa de donner un peu de mon temps à ma commune», déclare Martine (64 ans), en train d’entrelacer des lianes et des branches de bouleau pour réaliser l’un des nids qui domineront les mâts. Venue avec Eva et Gaïa, 6 et 8 ans, Lorena (42 ans) apprécie «ce moment familial créatif, utile à la collectivité». Tandis que les deux fillettes élaborent des tableaux colorés emplis d’étoiles, leur maman rédige des messages d’amour qui, comme les boules et les étoiles, seront suspendus au sommet des mâts. «Notre fil conducteur, c’est l’or, l’argent, la lumière et le végétal», indique Véronique Albert. «Vraiment sympa cette idée de faire participer les Carougeois, se félicite Christelle (39 ans). Elle permet de s’approprier et de respecter les espaces.» Son fils Nel (5 ans) semble convaincu en brandissant fièrement le crabe qu’il vient de dessiner. Tout comme les complices de classe Serena et Apoline, 5 ans et demi toutes les deux, qui ne se lassent pas de passer du temps ensemble, même en vacances. Créatrice textile, Carolina (58 ans) guide les plus jeunes dans leur création: «Ils utilisent de la laine cardée de mérinos (ndlr: qui a l’aspect de la ouate) puis, avec de l’eau et du savon, tout se métamorphose en tableau textile!»

Réaffirmer l’identité

«L’ensemble de ces décorations sera posé par les employés de la Commune, avec qui nous travaillons en étroite collaboration», note Béatrice Berthet. «Notre projet va permettre de remettre la cité et sa magnifique architecture au cœur des festivités», précise Sandrine Bernheim-von Roth. Il s’agira de réaffirmer l’identité carougeoise, avec notamment un imposant photomaton au Théâtre de Carouge, un arbre à souhaits à la place des Charmettes et un traîneau du Père Noël avec ses rennes au Rondeau de Carouge. Mais d’inciter aussi les visiteurs au voyage. «Une yourte, installée sur la place du Temple, proposera des ateliers de décoration, des séances de méditation et des moments de contes», annonce la présidente de l’Association des intérêts de Carouge.

Calendrier géant de l’Avent

Vingt-quatre artisans créateurs carougeois transformeront, quant à eux, leurs arcades en calendrier géant de l’Avent, «avec une ouverture de fenêtre tous les jours à 18 h, entourée d’une petite mise en scène», conclut Béatrice Berthet. Là encore, tout un parcours pour redécouvrir divers sites carougeois dans un esprit de partage. (TDG)