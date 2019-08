Bus gratuits, vote à 16 ans: le PS soigne les jeunes

Aurélie Friedli et Romain de Sainte Marie sont les deux plus jeunes candidats au Conseil national sur la liste du Parti socialiste genevois (PS), et c’est sous cet angle qu’ils ont décidé d’axer leur campagne.

Parmi les revendications du parti annoncées par ses cadets figure une proposition d’accorder le droit de vote fédéral à 16 ans. Ils souhaitent «donner la parole à une jeunesse sous-représentée». À la critique selon laquelle les jeunes ne seraient pas suffisamment renseignés pour voter, ils répondent que ce n’est pas non plus forcément le cas des adultes, en particulier sur des sujets pointus comme la fiscalité des entreprises.

Une autre mesure mentionnée par le PS vise à définir précisément ce qu’est un stage dans la loi fédérale afin d’en limiter les abus. «Les stages non ou peu rémunérés sont un véritable fléau», déclare Romain de Sainte Marie. L’idée est d’interdire ceux qui ne s’inscrivent pas dans le cadre d’une formation ou d’une démarche de réinsertion.

Le parti propose de plus l’introduction d’une allocation d’initiation au travail (AIT), qui servirait à aider les jeunes en recherche d’emploi pendant les années nécessaires à l’obtention de l’expérience réclamée par les entreprises.

Le PS s’intéresse aussi au développement des séjours linguistiques internes à la Suisse. Les contacts entre régions linguistiques, qu’ils soient académiques ou professionnels, se font de plus en plus souvent en anglais. Le parti y voit une perte de cohésion nationale.

Suivant le modèle scandinave, les socialistes ambitionnent encore de remplacer le congé maternité de quatorze semaines par un congé parental de trente-huit semaines. Cela aurait pour but de faciliter la présence des pères à la maison et surtout de diminuer la discrimination des jeunes femmes à l’embauche. Enfin, le PS aimerait accorder un accès gratuit aux transports publics pour les moins de 25 ans, afin de promouvoir l’égalité des chances entre les jeunes, quel que soit leur lieu de résidence.