Bus en crabe, inondations, abris bondés: les pompiers s’activent sous la neige

Il neigeotait mercredi vers 23 h, il neigeait à minuit. Depuis, les flocons n’arrêtent pas de tomber. Une vraie nuit de précipitations hivernales. Pour une fois, le territoire genevois n’est pas épargné. Manteau blanc du centre-ville à la campagne, de la gare, noire de monde, à l’aéroport, rempli de voyageurs en attente, où pas un seul avion n’a décollé ni atterri ce jeudi matin.

Même si la voirie est à pied d’œuvre depuis le milieu de la nuit – à 3h du matin, les déneigeuses quittaient leur base à François-Dussaud -, on déconseille vivement de prendre sa voiture. Partout, des ralentissements, des voies de circulation temporairement bloquées par des voitures en travers de la chaussée. Les axes en pente, même douce, sont particulièrement concernés. Genève n’est définitivement pas une station de sports d’hiver.

A 8h, ce matin, place Neuve, Corraterie et Bel-Air sont à l’arrêt, complètement paralysés. Au même moment, le Service d’incendie et de secours est engagé sur la place Claparadède avec sa grue et son véhicule pionnier pour dégager quatre bus articulés en mauvaise posture, celle du crabe. Plus tôt dans la nuit, ils sont intervenus pour la même raison le long de la rue de Lyon.

Chez les pompiers, on sort avec les chaînes. Il a fallu réalarmer la caserne de la Rive droite durant la nuit. «Nous sommes intervenus sur plusieurs inondations, consécutives à des ruptures de conduite», annonce le commandant Nicolas Schumacher. A chaque fois, le froid est en cause. Il l’est notamment au 12, quai du Rhône. L’installation de chauffage sur le toit est touchée, impactant les étages inférieurs. Des dégâts d’eau, qui s'insinuent et s'accumulent dans les faux plafonds. Sinistre sous contrôle. Du personnel de la protection des biens culturels assure la préservation du site.

Concernant la fermeture de l’aéroport, le SIS est prêt à venir en soutien dans le périmètre élargi du périmètre aéroportuaire, tout en se préparant à l’éventualité de devoir assurer du relogement d’urgence, si le trafic aérien ne reprenait pas avant ce jeudi en fin de journée. Côté abris, justement, tous ceux affectés à l’accueil des sans-abri affichaient complets pour la nuit de mercredi à jeudi. Ils resteront ouverts ce matin, afin d’éviter aux bénéficiaires de se retrouver sous la neige qui continue à tomber. (TDG)